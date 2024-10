El entrenador no se guardó nada sobre el desempeño de su equipo, aunque también destacó a los caribeños.

¿Excusas? Claudio Vivas sorprendió al hablar del catastrófico empate de Costa Rica vs Surinam

Costa Rica hizo historia este día, aunque de manera negativa porque por primera vez en su historia no le pudo ganar a Surinam y se tuvo que conformar con un empate de 1-1 en condición de visitante en la actividad de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Claudio Vivas habló en conferencia de prensa y aunque recalcó que no iba a poner excusas, fue claro en decir que se enfrentó a un rival con buenos jugadores, que incluso juegan en varias ligas importantes de Europa, así como de indicar que la lesión de Jefferson Brenes fue vital.

Su análisis del empate de Costa Riva vs Surinam

“La sensación que me queda es que los rivales también juegan. No pongo excusas, pero fue un partido muy accidentado, y a los 20 minutos debí hacer un cambio puesto por puesto (ante la lesión de Jefferson Brenes) El rival tiene buenos jugadores, no es excusa, pero es la realidad, y la expulsión hizo que nos replegáramos y los cambios debieron hacerse rápido”, dijo.

“Hay que sostener duelos, disputar la pelota, y el espacio grande lo fuimos resolviendo en el partido, Surinam es un buen equipo, que juega bien y que cuenta con varios futbolistas en varias ligas importantes de Europa”, agregó.

El desempeño de Costa Rica vs Surinam

“Nosotros decidimos mantener el ancho del campo ocupado con un creativo y un contención. La realidad es que tenemos que preparar el próximo partido, que es decisivo, y recuperar a los jugadores que hicieron un desgaste muy grande”, analizó.

“El equipo tuvo una prueba de carácter al jugar con 10. Es cierto que tenemos que mejorar mucho. Surinam juega al espacio vacío y usa gente rápida, y nosotros quisimos arriesgar con pases a la espalda de los defensores. En el segundo tiempo, con diez y el equipo cansado, hicimos un bloque más bajo y salimos a jugar de contragolpe. Tuvimos algunas opciones que no pudimos aprovechar”, finalizó.