El costarricense Joel Campbell se convirtió hace pocos días en el flamante refuerzo de Atlético Goianiense, equipo que se encuentra en una situación crítica en el Brasileirao.

Tras el triunfo de Fluminense este domingo ante Cuiabá, el equipo de la ciudad de Goiana cayó al último lugar de la tabla de posiciones. Si la situación no mejora, el Atlético GO descenderá a la Serie B junto a otros tres equipos, que por ahora serían el Flu, Gremio y Vitoria.

Un entrenamiento familiar

En medio de esta emergencia, el experimentado futbolista de 32 años se prepara para ayudar a su nuevo equipo en cuanto le llegue el turno de debutar en el Brasileirao.

Mientras espera por el día de su estreno, el tres veces mundialista con Costa Rica compartió un tierno video en su cuenta de Instagram, donde se mostró “entrenando” junto a sus pequeños hijos, Brianna y Jayden.

La tierna postal que compartió Joel Campbell (Instagram).

En la publicación, se puede ver a Campbell desde la cama de su hotel, haciendo levantamientos de brazos y piernas usando a sus retoños como pesas, mientras los niños disfrutaban del momento. “Vida de hotel”, fue el mensaje que eligió el tico para acompañar la publicación.

La situación es crítica para Goianiense

Atlético Goianiense necesita urgentemente sumar puntos para salir del fondo de la tabla. Este miércoles 24 de julio, el equipo se enfrentará a Bahía en un partido clave en su lucha por la permanencia.

Sin embargo, este no será el estreno de Campbell, quien aún no ha sido convocado por el entrenador Vagner Mancini. Aunque su debut aún no tiene fecha, el ex Alajuelense se mantiene comprometido con su preparación física y mental.