El delantero costarricense Kenneth Vargas parece haber dejado atrás el mal trago de su participación en la Copa América 2024 con la Selección de Costa Rica, donde no fue tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Alfaro.

Vargas, quien milita en el Hearts of Midlothian de la Scottish Premiership, había expresado su frustración por no jugar a través de una sentida carta en sus redes sociales.

Un difícil momento

En su descargo, Vargas no ocultó su dolor: “He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo”, escribió.

La decisión de Alfaro afectó profundamente a Vargas (Instagram).

A pesar de la difícil situación, el atacante de 22 años dejó en claro que no iba dejar que “Nada ni nadie apague mi sonrisa”, y recientemente demostró que está cumpliendo con esa promesa.

Vargas recupera su sonrisa

En su más reciente historia de Instagram, Vargas se mostró radiante ante sus seguidores, con una sonrisa de oreja a oreja que dejaba ver su dentadura reluciente.

Kenneth Vargas volvió a sonreír (Instagram).

“Por cierto, mi nueva sonrisa es gracias a @doctor.munoz, el resultado fue espectacular”, escribió el atacante, agradeciendo a su dentista Jerry Muñoz por el trabajo realizado.

¿Cuándo juega el Hearts de Vargas y Taylor?

Ahora, Vargas se enfoca en el inicio de una nueva temporada en la Scottish Premiership. El Hearts of Midlothian, equipo al que recientemente se sumó el legionario Gerald Taylor, se encuentra actualmente en pretemporada.

El cuadra escocés ha disputado amistosos ante el Tottenham, donde cayeron 5-1, y contra Leyton Orient, con una derrota de 2-1. El próximo sábado 27, el Hearts se medirá ante Fleetwood en un nuevo amistoso, a partir de las 8:00 p.m. de Centroamérica.