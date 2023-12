El experimentado volante costarricense, Christian Bolaños, ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional al término del Torneo de Apertura 2023. A partir del próximo semestre, ‘Bola’ asumirá un rol destacado en el Deportivo Saprissa, consolidando su presencia en el equipo. Este anuncio marca el cierre de una destacada carrera futbolística para Bolaños, quien ha dejado una huella significativa tanto a nivel nacional como internacional.

En una conferencia de prensa cargada de emotividad, Christian Bolaños compartió abiertamente el significado profundo que este momento representa para él. En sus declaraciones, dejó en claro la intensidad emocional que implica su decisión de retirarse del fútbol profesional, reflejando la dedicación y pasión que ha invertido en su carrera.

Asimismo, expresó con claridad su consciente reconocimiento del legado que deja en el Deportivo Saprissa, subrayando la importancia de su contribución al club. Este momento no solo marca el fin de una etapa en la carrera de Bolaños, sino que también destaca su impacto duradero en el equipo y su conexión especial con la institución.

¿Cuál es la nueva función de Christian Bolaños en Saprissa?

Juan Carlos Rojas, presidente de Horizonte Morado detalló la nueva función de Christian Bolaños dentro del Deportivo Saprissa. “Christian Bolaños formará parte de un proyecto muy hermoso del Saprissa: ‘jefe del Saprissa Academy’, se hablará más detalles con ello, esta es su casa, esto es lo que hace Saprissa grande, esperemos que Christian se desarrolle de la mejor manera”, sentenció.

¿Qué dijo Christian Bolaños al anunciar su retiro como jugador?

“Hablé con Sergio hace cuatro meses, conversamos de temas deportivos después del fútbol, es lo que me gustaría, crecer cada uno acá, con Sergio Gilá, acá hay gente que admiro mucho, tengo que continuar con ese legado transmitirlo hacia mis compañeros más jóvenes, así que yo creo que puedo trasladar toda esa experiencia, puedo desarrollarlo en lo que vienen detrás, yo crecí en Saprissa, me gustaría prepararme en esa parte“, afirmó Christian Bolaños.

“Uno se da cuenta en qué momento está, le soy sincero, me costó mucho un jugar, dolor de cabeza, en mi casa no conversamos mucho de futbol, intentar ser el mejor, ayudar los compañeros, es parte de la vida, los ciclos son así, no me gusta forzar las cosas, si hubiese agarrado otro camino, no me hubiese sentido bien, no me pasó por la cabeza ir a otro equipo“, sentenció Bolaños.

