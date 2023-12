El ambiente previo a la final del Apertura 2023 entre Herediano y Saprissa se ha caldeado debido a las recientes declaraciones de Jafet Soto, técnico de Herediano, quien atizó la polémica con Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, en una entrevista para Teletica Radio.

El rojiamarillo expresó sus opiniones respecto a las críticas del dirigente del Morado sobre su postura tras el arbitraje de la semifinal. Al DT del Team no le gustó que se hablara tanto de la labor del juez principal y teme que eso afecte a la final.

¿Qué le dijo Jafet Soto a Carlos Rojas?

“Él tiró con todo y es parte del Comité Ejecutivo y ahora es una santa paloma. Yo puedo decir las cosas de frente. A él le gusta escribir, que no venga a decir cosas. Si lo quiere tomar personal, está bien, a mí no me importa“, declaró Jafet Soto.

Soto hizo hincapié en su transparencia al abordar estos temas: “Porque soy miembro del comité ejecutivo y el lunes me quedo callado, o llamo al presidente, no, yo no llamo a nadie, lo digo en vivo y cuando tengo que decirlo, no por atrás“.

El técnico del Herediano señaló que estas controversias no afectan su perspectiva, indicando: “Algunos creen que eso juega, no tengo problema. Algunos que quieren ser protagonistas, porque no han sido protagonistas. He tenido la oportunidad de estar en muchas facetas, otros necesitan una radio para hablar de todo y siguen hablando de todo, opinan de todo”.

¿Qué opina Jafet Soto del arbitraje de Costa Rica?

Soto reconoció un punto de coincidencia con Rojas en cuanto a la realidad del arbitraje en el país: “Lo único que tiene razón don Juan Carlos es el tiempo para arreglar el arbitraje. También ahora es una santa paloma y todo es qué bonito, no es así. Repito, me da lo mismo lo que diga, pero también se ha quejado, lo ha dicho públicamente en redes sociales”.

El entrenador del Herediano dejó claro su enfoque en el fútbol y la necesidad de respeto mutuo: “No tengo por qué comunicarme con Juan Carlos ni él conmigo, nada más que respete. Todos estamos en el fútbol, cada uno tiene su trinchera, pero con nombres y apellidos“.

¡Para los que viven el fútbol! Únete a nuestro canal oficial de WhatsApp y no te pierdas ninguna noticia de calidad de Fútbol Centroamérica.