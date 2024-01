Las nominaciones de la UNAFUT para determinar quiénes fueron los mejores en cada rubro dejaron lugar para la polémica. En particular, la omisión de un nombre desató el debate sobre si fue merecido dejarlo afuera de la premiación.

La crítica a la organización se centró en la ausencia de Javon East en la lista de mejores jugadores. El delantero del Deportivo Saprissa fue fundamental para que el equipo lograra el tricampeonato. A partir de ahí surgió la crítica de su representante.

Hubo una comparación realizada por Simone Ghirlanda con Teletica.com contrastándolo con alguien de la Liga Deportiva Alajuelense: “Javon jugó de extremo, marcó 12 goles y fue tricampeón. ¿Por qué está Carlos Mora, que tiene 4 goles, cuando hay uno que tiene 12 goles y fue campeón? No lo entiendo.”

Los nominados al premio al mejor jugador del campeonato

Los nominados al premio al mejor jugador del campeonato fueron Elías Aguilar Vargas (Sport Herediano), Erick Torres (A.D. Guanacasteca), Kevin Cabezas Rodríguez (Municipal Liberia), José de Jesús Godínez (Sport Herediano), Fidel Escobar Mendieta (Deportivo Saprissa) y Mora (Liga Deportiva Alajuelense).

East estuvo dentro de la valiosa selección de jugadores para ser el extranjero más destacado. Sin embargo, resulta evidente que su rendimiento debería haberle valido también estar en la otra entrega de premios.

Ghirlanda se refirió a la influencia que tuvo su cliente en el club: “Si Mora estuviera en Saprissa y Javon en Alajuelense, podía haber ganado el torneo otro equipo, la respuesta no la sé… lo que sí puedo decir es que 12 goles pesaron más que 4 y seguramente no era lo mismo si los intercambiaban de equipo, ese es mi pensamiento.”

Encuesta ¿East debería haber sido nominado al premio a mejor jugador del campeonato pasado? ¿East debería haber sido nominado al premio a mejor jugador del campeonato pasado? YA VOTARON 0 PERSONAS

Ghirlanda dio una argumentación sobre un jugador que acaba de ser transferido: “Hay que discutir no solo que East no está entre los mejores seis del torneo, sino también hay que haya gente que piense que no esté entre los mejores. Por ejemplo, Torres no hizo más que Javon. La gente dice que es difícil jugar en Guanacasteca, pero cuando Javon jugaba en Santos llegaba a semifinales.”