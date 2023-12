En una noche desafiante durante el fin de semana para la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo sufrió una derrota contundente de 3-0 como visitante frente al Club Sport Herediano, dejándolos con un panorama complicado en las semifinales del Torneo de Apertura 2023. Joel Campbell, quien ocupó un puesto titular en la formación eriza, demostró su honestidad al reconocer la superioridad del rival en el campo de juego.

Consciente de la dificultad de esta llave para la vuelta, Campbell expresó su esperanza de que el equipo pueda levantar cabeza y revertir la serie en los encuentros subsiguientes. Su actitud positiva y compromiso con la recuperación muestran la determinación de Alajuelense para sobreponerse a las adversidades y buscar una remontada que les permita avanzar en la competición.

Herediano no solo conquistó la victoria en términos numéricos, sino que también dejó patente su absoluto dominio sobre la Liga Deportiva Alajuelense en un enfrentamiento que distó mucho de ser un desafío equilibrado. La falta de brillo en el rendimiento de los visitantes proporcionó a los Florenses la oportunidad de capitalizar al máximo los errores de sus oponentes, culminando así en un triunfo contundente.

¿Qué dijo Joel Campbell sobre la derrota ante Herediano?

“Lamentablemente no fue el partido que queríamos, es un golpe fuerte pero no es el golpe final. Si queremos seguir luchando tenemos que demostrar esa garra, esa casta para el partido del domingo, por más difícil que se presente la situación tenemos un equipo y una afición increíble y en nuestro estadio somos bastante fuertes”, afirmó Joel Campbell tras la derrota ante Herediano.

“Herediano ganó bien, aprovechó sus oportunidades, tuvo otras opciones que pudo haber concretado, es un llamado de atención para nosotros, de que no podemos competir de esta manera pero lo bueno del fútbol es que siempre da revanchas, sé que con los jugadores que tenemos y con nuestra afición podemos sacar el resultado, confío en este equipo”, sentenció Joel Campbell para lo que será el encuentro de vuelta ante Herediano.

¿Cómo sigue Joel Campbell de los dolores de espalda?

“Hoy no me molestó tanto porque uno se puede tratar y medicar, pero al margen de eso hoy no fue un buen partido para ninguno, hay que aceptarlo, herediano fue mejor, no hay que buscar excusas”, comentó Joel Campbell.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con Joel Campbell? ¿Estás de acuerdo con Joel Campbell? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Mentalmente tengo que prepararme fuerte porque sé que el equipo me necesita y tengo que dar lo mejor para apoyar a mis compañeros, poner el talento que Dios me dio para el equipo”, finalizó el atacante de Alajuelense.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!