El Heart of Midlothian, club del costarricense Kenneth Vargas, logró una contundente victoria de 3-1 sobre el Rosenborg, asegurando así su pase a la siguiente ronda de la UEFA Conference League, con un marcador agregado de 4-3 en la serie.

El choque no comenzó bien para los escoceses, porque apenas al minuto 5 la visita se ponía a ganar con un tanto de Isak Porvaldsoon, pero la paridad no tardó en llegar cuando al 13 el delantero Lawrences Shakland local abrió el marcador para el Heart of Midlothian. La alegría de los aficionados no se hizo esperar,

La segunda mitad estuvo marcada por la intensidad de ambas escuadras. Fue a los 50 minutos que los locales retomó la ventaja gracias a un remate preciso de Cameron Devlin que infló las redes del Rosenborg. Con el marcador a su favor, el equipo local no bajó la guardia y siguió presionando en busca de asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

La emoción culminó a los 92 minutos, cuando otra vez apareció Devlin al sentenciar la eliminatoria con un tercer gol que prácticamente aseguró su clasificación.

Con esta destacada actuación, el Heart of Midlothian avanza a la siguiente ronda de la UEFA Conference League con una victoria sólida sobre el Rosenborg, mientras el tico Vargas aún no debuta por problemas en su inscripción.

¿Cuándo vuelve a jugar Heart of Midlothian?

El domingo 20 de agosto ante Patrick por la Copa de la Liga de Escocia.