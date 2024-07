Luego de ser descartado por Alexandre Guimaraes en lo que se dijo ser un intento por equilibrar las finanzas de la Liga Deportiva Alajuelense, el experimentado atacante Johan Venegas recaló en Guanacasteca.

En esta nueva etapa defendiendo los colores Pamperos, el futbolista surgido en el Santos de Guápiles espera poder volver a encontrar una vida que perdió hace tiempo.

El lado B de la vida del futbolista profesional

“Con tantos años uno de estar con la selección nacional, uno deja de lado un poco a la familia, no se puede estar en fechas importantes, se pasa mucho tiempo en el trabajo, el tiempo en familia es muy poco“, le confió Venegas a ESPN.

Johan Venegas fue descartado del Alajuelense (Imago Images).

“Es el desgaste que conlleva ser futbolista, y por todos esos años que estuve en el máximo nivel de perdí tiempo de calidad con ellos, pero ese es el sacrificio para que ellos puedan tener grandes cosas”, afirmó el delantero.

El grave problema del que nadie se ocupa en el fútbol tico

Considerando estos factores, Johan Venegas sostuvo una vez más que es necesario abordar el problema de la falta de atención a la salud mental en el deporte costarricense.

“La parte mental no se trabaja en este país como debería de ser. Muchas veces no se ven casos especiales donde amerita la intervención psicológica”, aseveró el ex Alajuelense.

“Creo que por lo que yo viví, me doy cuenta de que a pesar de que somos futbolistas, somos personas reconocidas a nivel nacional, hay una parte importante de jugadores que pasan por mucha depresión, ansiedad, falta de amor propio, muchas situaciones, pero como no se abordan, y estamos en un país machista, los hombres no podemos hablar de estos temas, no podemos externar nuestras emociones”, agregó Venegas.

El ex Alajuelense vuelve más fuerte que antes

Para cerrar, Venegas también compartió su experiencia con una lesión grave que lo mantuvo alejado de las canchas por más de cuatro meses, un período que describió como “bastante difícil y oscuro”.

Johan Venegas atravesó una grave lesión (Getty Images)

El delantero no dudó en destacar el apoyo crucial de su familia, especialmente de su esposa, en su proceso de recuperación. “Dios me rescató, y junto al amor tan especial de mi esposa, que me hicieron realmente tomar el camino que ellos quieren que yo esté. Poco a poco las cosas se fueron aclarando”-