Siguen las repercusiones por lo sucedido dentro del vestuario del Deportivo Saprissa. Jeaustin Campos emitió insultos racistas contra Javon East y, tras la denuncia del jamaiquino, el entrenador fue echado del club Morado. Ángel Catalina, gerente deportivo, también está siendo investigado por lo sucedido.

El español fue acusado de no haber activado el protocolo de racismo y discriminación que posee el Monstruo. Estas versiones hicieron enfurecer al referente de la plantilla, Mariano Torres, quien salió a defender al europeo y desmentir las aseveraciones sobre su mal comportamiento.

“Fui claro, dije la realidad, lo que pasaba, digo las cosas como son, y no está bueno de que se esté ensuciando a alguien que no tiene nada que ver”, comenzó declarando el argentino e insistió que el grupo se encuentra unida y que el gerente deportivo no tiene injerencia en lo ocurrido.

Luego, el ex Boca insistió con que la realidad indica que Catalina no tiene nada que ver con los dichos de Campos: “Es la única, es lo que pasó, todos estamos conscientes de lo que pasó, y no es cierto lo que se está diciendo, soy claro con eso”.

Para finalizar, Torres cerró resaltando el buen momento interno que se vive en el Saprissa: “Tenemos un gran grupo, chicos muy inteligentes, el vestuario está tranquilo, muy bien, y eso motiva. Una victoria es importante más, hoy qué quedamos en el primer lugar”.