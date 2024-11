De la emoción al veneno: Guimaraes no se guarda nada antes de la final entre Alajuelense y Real Estelí

La Copa Centroamericana llega a su punto culminante con un duelo vibrante entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Real Estelí. Alexandre Guimaraes, técnico del equipo costarricense, no ha dejado pasar la oportunidad para mostrar su astucia y dejar claros sus pensamientos sobre esta trascendental final.

Durante la conferencia de prensa previa al partido de ida, que se jugará este miércoles en el Estadio Independencia, el estratega tico-brasileño dejó entrever una mezcla de emociones y estrategias calculadas que reflejan la intensidad de este momento.

Guimaraes destacó la importancia de esta final, la primera que disputará desde su regreso al banquillo de Alajuelense: “Es un momento bastante importante para el club, los jugadores y el cuerpo técnico. Cuando decidimos aceptar la invitación de la Liga, era con el fin de estar en estas situaciones, de jugar finales como esta”.

Guimaraes habló también sobre estar con su hijo, Celso Borges

Un componente emocional único de esta final es la posibilidad de disputarla junto a su hijo, Celso Borges, quien es uno de los pilares del equipo rojinegro. Guimaraes no ocultó su orgullo por esta experiencia compartida: “Es una oportunidad maravillosa que el fútbol nos da. Personalmente, era un sueño poder estar trabajando con él y estar juntos en una final”.

Alexander Guimaraes estuvo con el DT de Real Estelí.

Sin embargo, su mención a cómo esta imagen podría generar incomodidad en algunos sectores dejó entrever un sutil dardo hacia sus críticos: “Esta fotografía que va a quedar de esta conferencia de prensa, a la larga, va a tener muchos comentarios allá en Costa Rica, ya que no es una foto común, muchos no quisieran ver, así que bueno… encantadísimo de que el fútbol nos haya dado esta posibilidad”.

En cuanto a lo táctico, el entrenador subrayó la ventaja de contar con una planilla prácticamente completa. La profundidad en las posiciones, como la inclusión de Santiago Van der Putten en defensa, le otorga tranquilidad para decidir el once inicial. Sin embargo, Guimaraes no dejó pasar la oportunidad de señalar la necesidad de mantener la máxima exigencia durante toda la temporada, criticando de forma indirecta a sistemas de competencia que no valoran el desempeño constante.

Guimaraes habló de su rival

El técnico también destacó el profesionalismo de Otoniel Olivas, revelando un momento de camaradería entre ambos al compartir inquietudes técnicas sobre el crecimiento del fútbol en Nicaragua y Costa Rica: “Quedamos en quedar para hacer una visita allá al CAR cuando se dé la oportunidad e intercambiar conocimiento con mis compañeros en pretemporada. Eso me dice mucho de un profesional”.