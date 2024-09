Darwin Lom, uno de los jugadores habituales convocados por Luis Fernando Tena para la Selección de Guatemala, llegó al fútbol de Costa Rica en el último mercado de fichajes. El delantero se sumó al Cartaginés tras dejar al Deportivo Mixco del fútbol chapín.

El futbolista de 27 años llegó como agente libre e hizo su debut el pasado 4 de agosto frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Hasta ayer había sumado nueve partidos con el conjunto de la ciudad de Cartago y sin ningún gol en su cuenta personal.

La última vez que el delantero había marcado fue con su anterior club, en el mes de abril. Por este motivo, recibió muchas críticas por su sequía. Sin embargo, este sábado rompió la mala racha y finalmente pudo firmar su primer tanto con la camiseta del Cartaginés frente a Guanacasteca por el Torneo Apertura 2024.

Darwin Lom le manda un mensaje a Costa Rica

Es una gran noticia para Guatemala y también una advertencia para Costa Rica, ya que se enfrentarán en la próxima fecha FIFA de octubre. Cabe destacar que Lom es el máximo goleador de La Azul y Blanco en actividad con 11 goles en 34 partidos. Por este motivo, el gol le llega en un buen momento para los guatemaltecos.

Luego del partido, Darwin Lom habló sobre la racha que cortó y lo tanto que deseaba el gol: “Gracias a Dios se me dio el primer gol y que sigan cayendo. El objetivo es ganar el campeonato. Mi familia que sabe todo lo que he trabajado y saben lo difícil que ha sido venir al país solito y a una cultura diferente. Me ha tocado adaptarme a nuevos compañeros, nuevos técnicos y es algo bonito”.

¿Cuándo juegan Costa Rica contra Guatemala?

Costa Rica y Guatemala se enfrentarán el próximo 15 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Concacaf, desde las 6:00 pm en el Estadio Nacional de los Ticos.