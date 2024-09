Claudio Vivas, entrenador de la Selección de Costa Rica, está ultimando detalles para la fecha FIFA importante que se aproxima en octubre. Los Ticos jugarán frente a Surinam como visitante y luego recibirán a Guatemala, ambos por la Liga de Naciones Concacaf.

En las últimas horas se habló de la posibilidad de que Celso Borges regrese a la Sele por su gran presente y el propio jugador de la Liga Deportiva Alajuelense se pronunció. El mediocampista es un histórico de la Sele siendo el jugador que más veces vistió la camiseta de Costa Rica con 163 partidos.

El futbolista de 36 años se había retirado del seleccionado, algo que volvió a confirmar: “Me siento halagado, pero en el momento en el que podría haber existido esa discusión, nadie habló conmigo, cuando fue el cambio de proceso nadie se tomó la molestia de una llamada o ver qué podía pensar, así que por lo tanto interpreté que ya mi ciclo había acabado”.

“Además, ya había tomado la decisión y si la tomé fue porque estaba convencido de eso. Inclusive en ese momento tampoco recibí ninguna llamada de nadie, entonces no es algo en lo que ya tenga que pensar”, agregó Celso Borges.

¿Qué dijo Claudio Vivas sobre una posible vuelta de Celso Borges a la Sele?

En una entrevista con Teletica Radio, Vivas fue consultado sobre una posible vuelta de Celso Borges y no le cerró la puerta: “Yo no pongo límites a las edades, lo que pasa es que hay una realidad, estamos manejando una proyección del próximo Mundial y no una resolución inmediata del problema”.

Además, elogió al histórico jugador: “Lo que pasa es que uno no puede no admitir el nivel de Celso en la Liga, es un jugador preponderante, maneja los tiempos, acciones de peligro, defiende, arma el juego, la verdad que está teniendo un buen nivel“.

Y concluyó: “Lo que sí es importante es el ritmo internacional, hay jóvenes que aún no están para ese ritmo y hay gente que tiene mucha experiencia que sabe jugar esos partidos. La Selección no está cerrada para nadie. Si yo considero que debería volver lo hablaría personalmente con él y ustedes no se van a enterar”.