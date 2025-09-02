Costa Rica involucrada: Guatemala y El Salvador reciben la noticia de Concacaf que puede afectar su clasificación al Mundial 2026

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ofrecerán esta semana un duelo clave entre la Selección de Guatemala y la Selección de El Salvador, un partido que no solo genera expectativa por la rivalidad regional, sino porque Costa Rica podría influir en la clasificación de ambas selecciones a la Copa del Mundo.

¿Por qué Costa Rica puede afectar a Guatemala y El Salvador en las Eliminatorias?

Costa Rica también tendrá protagonismo en el duelo eliminatorio entre LA Selección de Guatemala y la Selección de El Salvador, aunque no dentro de la cancha, sino en el arbitraje.

El central designado será Juan Gabriel Calderón, mientras que en el VAR estará Benjamín Pineda, dos representantes ticos que asumirán la responsabilidad de impartir justicia en un partido de alta exigencia rumbo al Mundial 2026.

Juan Gabriel Calderón pitará el duelo eliminatorio Guatemala vs El Salvador

La presencia de árbitros costarricenses en este compromiso refleja la confianza que Concacaf depositan en ellos para manejar encuentros de gran trascendencia en donde chapines y salvadoreños se jugarán tres puntos claves.

¿Cuándo juega Guatemala vs El Salvador por Eliminatorias?

La Selección de Guatemala y la Selección de El Salvador se enfrentarán este jueves 4 de septiembre a las 8:00 p.m., desde el Estadio Cementos Progreso en un duelo correspondiente a la ronda final del Grupo A de las Eliminatorias rumbo al Mundial.