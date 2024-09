Jafet Soto, como representante del Club Sport Herediano, expresó su profundo malestar ante la solicitud de la Fuerza Pública de reprogramar el partido contra Alajuelense. Soto argumentó que esta decisión, motivada por las limitaciones de recursos durante las celebraciones patrias, genera una gran incertidumbre y afecta directamente a la planificación deportiva del equipo. Pero también dejó un dardo picante en contra de Alajuelense.

El dirigente de Herediano, Jafet Soto, destacó la importancia de cumplir con el calendario establecido y la necesidad de brindarles a los aficionados un espectáculo deportivo de calidad.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Jafet Soto?

“Me sorprende que la Fuerza Pública se meta con lo del partido cuando ellos mismos han dicho que el fútbol es un evento privado y, cuando no se han podido realizar los partidos, ellos piden que se meta más agentes de seguridad privada en el estadio”, aseveró Jafet Soto con evidente indignación.

“Yo no sé porque a veces quieren regalar los trofeos tan fácil, hay 11 equipos que sí queremos competir. Nosotros no vamos a regalar estos trofeos tan fáciles. Hay otros equipos como nosotros que sí queremos luchar. Luego no vengan con las mismas excusas de siempre en programas. ¿No les llama la tención este tipo de cochinadas? A ustedes la gente del fútbol tico. Todo esto es molesto y ahora nos tomaremos el tiempo para ver la planificación.”, sentenció Jafet Soto dejando un dardo claro en contra de la Liga Deportiva Alajuelense.

La solicitud de la Fuerza Pública de posponer el clásico entre Alajuelense y Herediano ha generado una fuerte reacción por parte de Jafet Soto, gerente deportivo del Herediano. Esta petición, fundamentada en la reducción de efectivos policiales debido a las celebraciones del 15 de septiembre, ha puesto en evidencia el conflicto entre la seguridad pública y el espectáculo deportivo.

Los encuentros de alta tensión como el clásico requieren de un dispositivo de seguridad considerable, y la falta de personal policial podría comprometer el desarrollo del partido en condiciones óptimas. Soto ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta decisión tendría en la planificación del equipo y en las expectativas de los aficionados.