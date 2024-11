Claudio Vivas confirma que aún tiene dudas en la visita de Costa Rica a Panamá

La Selección de Costa Rica arribó hoy a Panamá para afrontar el juego de mañana en el Rommel Fernández, en el que intentará remontar el 1-0 en contra en la ida, encuentro que será vital para el equipo y que el mismo Claudio Vivas sabe que debe buscar el resultado para meterse al Final Four.

ver también Thomas Christiansen destaca inesperado aspecto de la Selección de Costa Rica

Vivas confirmó que tiene algunas dudas, en especial en la defensa luego que se reportara la lesión de Juan Pablo Vargas, por lo que todavía debe definir a quien poner como acompañante de Francisco Calvo. Además, dejó a un lado la importancia que tiene este juego para su puesto y solo se enfoca en el partido.

Las dudas de Claudio Vivas para el Costa Rica vs Panamá

“Hay aspectos que no definimos aún, como el de Jeyland Mitchell, quien es central, pero puede jugar como lateral y así lo hace en su club en Países Bajos. Igual, pusimos a debutar a Yostin Salinas y no le pesó el partido”, dijo.

“No tenemos problemas en armar línea de tres, si así lo consideramos, pero no pasa por el sistema, sino por repetir muchas cosas de lo que hicimos en la ida. El resultado nos dejó desnudos y parece que Panamá fue superior, pero en lo futbolístico llevamos adelante una idea y lo que nos podemos reclamar es que no generamos tantas ocasiones de gol y es ahí donde debemos mejorar”, agregó.

¿Tiene miedo que peligre su puesto?

“En lo que respecta a mi puesto, es algo que no me preocupa, lo que me importa son estos jugadores que están acá y que se logre clasificar y estar en Copa Oro. Este es un grupo que solo ha perdido tres partidos en el año y ha ganado más choques de los que ha empatado. Si se analizan los juegos ganados y perdidos, Costa Rica fue mejorando, pero eso no es suficiente y lo que queremos es sacar esta serie y avanzar”, agregó.

Publicidad

Publicidad

ver también Un viejo conocido de Saprissa: la Fedefútbol ya tendría reemplazo para Claudio Vivas en la Sele

¿Qué ambiente espera en el Rommel Fernández?

“Hay que invitar a la gente a que venga a disfrutar del espectáculo y que no pase lo que sucedió en Honduras, con el técnico de México. De igual forma, ya hemos pasado por ambientes similares, no es algo nuevo para nosotros y es normal en todos lados del mundo. En el campo son 11 contra 11 y es lo que más importa. No creo que lo que pase afuera influya en un resultado, serán los jugadores los que determinen lo que va a suceder”, concluyó.