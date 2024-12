Byron Bonilla habla claro sobre el interés de Saprissa, Alajuelense y Herediano

Se instaló el rumor de manera extraoficial que tres de los clubes más grandes de Costa Rica, Saprissa, Alajuelense y Herediano, están mostrando gran interés en incorporar a Byron Bonilla a sus filas. Y sobre esta situación el jugador salió a responder sin rodeos.

El extremo, figura clave del Real Estelí, ha demostrado ser un jugador determinante gracias a su habilidad, experiencia y capacidad de influir en el juego ofensivo.

Con 31 años, Bonilla se ha consolidado como un referente en el fútbol nicaragüense, destacando tanto en su club como en la escena local. Su liderazgo en el campo y su calidad técnica justifican el interés de estos equipos.

¿Qué dijo Byron Bonilla ante el interés de Alajuelense, Saprissa y Herediano?

Para Grupo Extra, Byron Bonilla respondió lo siguiente: “Es que como te dije no he tenido contactos y si se dieran ya sería algo que quedaría en manos de la directiva. Este es un proyecto que va para largo, donde se me toma en cuenta. Yo me debo a ellos. Lo primero es que debe ser algo formal. Aquí me dan muchos beneficios”

Byron Bonilla – Real Estelí

“Lo que te digo es que no, que eso es mentira. Yo no he tenido conversaciones con nadie. No hablado con ninguno. Para serte sincero todavía me queda un año de contrato y yo lo puedo extender hasta de por vida. Pero te puedo decir que yo estoy muy tranquilo y nadie me ha buscado“, sentenció Bonilla para Grupo Extra.

Byron Bonilla y el fútbol de Costa Rica

Recordemos que Byron Bonilla no es un desconocido en el fútbol costarricense, ya que ha tenido un recorrido destacado en la liga nacional vistiendo las camisetas de equipos como Sporting FC, Saprissa, Municipal Grecia y Cartaginés. En cada club, el extremo nicaragüense dejó muestras de su calidad, consolidándose como un jugador versátil y desequilibrante