Pese a que tenía todo apalabrado con AD San Carlos, Bryan Oviedo fue presentado hoy como nuevo futbolista de Alajuelense. El surgido de las juveniles del Saprissa se terminó inclinando por el conjunto manudo, que lo llamó cuando quedaban horas para el cierre del mercado.

Luego de su presentación en redes sociales, el ex Real Salt Lake habló con la prensa oficial de su nuevo club. Allí, reveló que fue lo que terminó llevándolo a inclinarse por la Liga cuando todo su pasado estaba más relacionado con el Morado.

¿Qué dijo Bryan Oviedo sobre su elección por Alajuelense?

El lateral comenzó explicando: “Fue una decisión que tomamos en familia, por el bien de ellos y mío. Haber conocido el CAR antes me motivó mucho porque quiero jugar muchos años más y espero hacerlo acá“.

Luego, reveló su pasión por LDA: “Es algo que cuando era niño y jugaba con La Liga lo hacía siempre, y me emocionaba mucho. Ahora volver a hacerlo me trae recuerdos, como te decía, de mi papá y de mi mamá cuando veníamos. Eso me causa mucha emoción y, a la vez, me da mucha alegría”.

Además, contó su gran relación con varios jugadores y referentes de la plantilla: “Con Celso tengo una muy buena relación, también con Bryan (Ruiz), con Leo (Moreira), y con Matarrita (Ronald). Fuimos compañeros muchos años en la selección y todavía nos llevamos muy bien”.

Y se refirió a su charla con Borges: “Obviamente, Celso me aconsejó, y es algo por lo que estoy agradecido con él. Estoy seguro de que esta fue la mejor decisión. Estoy muy, muy contento de estar aquí y espero pronto poder entrenar y jugar, que eso es lo que ilusiona a uno como profesional”.

Para finalizar, le envió un mensaje a los manudos: “Quiero enviarles un saludo y darles muchas gracias por el recibimiento que me han dado. Estoy muy contento de estar aquí y saben que de mí van a recibir mucho sacrificio y esfuerzo”.