El futuro de Keylor Navas sigue siendo una gran incertidumbre y los movimientos que hay en el mercado le cierra o le van abriendo puertas. La idea del guardameta costarricense es seguir su carrera en Europa y, más particularmente, en España en donde tiene su mansión.

En las últimas horas, se conoció que el oriundo de Costa Rica se ofreció al Real Betis y recibió una respuesta no muy grata. Le dijeron que otro portero era prioridad y que debía esperar. Con el Rallo Vallecano sucedió algo similar, pero en las últimas horas parece que se le allanó un poco el camino.

¿Cómo es que River Plate ayudó al posible fichaje de Keylor Navas al Rayo Vallecano?

El Rayo Vallecano quiere fichar a Jeremias Ledesma, el portero del Cádiz. Con el descenso consumado, el guardameta argentino no continuará y estaba por encima de Keylor en la consideración del equipo español. Pero River Plate se interpuso en el medio.

Lo que sucedió es que el Millonario se interesó por fichar a esta guardameta, según informó el periodista Cesar Luis Merlo. El club argentino disputará el Mundial de Clubes y tiene el dinero suficiente para comprar su ficha y pagarle un salario alto.

River Plate le daría una gran mano a Keylor Navas. (Foto: X)

En caso de que se de el fichaje de Ledesma a River Plate, Keylor Navas tendrá el camino allanado para negociar con el Rayo Vallecano. El conjunto que se ubica de las afueras del Real Madrid podría ir por el tico en este mercado, pensando en llevar jerarquía a su portería.

Todavía no hubo novedades, pero desde el entorno del tico se ilusionan con poder avanzar con estas negociaciones. El ex PSG tiene su casa en Madrid y jugar en La Franja le quedaría perfecto para poder instalarse de nuevo ahí y no moverse de nuevo por el mundo.

¿Cuál es el principal problema para fichar a Keylor Navas?

Al ser agente libre, los equipos no tienen que desembolsar una gran monto para quedarse con el tres veces campeón de la Champions League. El problema que surge con Keylor Navas es el alto salario que pretende por temporada, por ahora, ninguno ha alcanzado sus expectativas.