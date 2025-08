Saprissa soñaba con ficharlo pero Alajuelense se lo puede robar: el refuerzo bomba que ilusiona a Machillo Ramírez con la 31

La inesperada lesión de Newton Williams dejó al Comité Deportivo del Deportivo Saprissa en una posición extremadamente delicada. El panameño sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y meniscos que requerirá cirugía y una rehabilitación estimada de entre siete y nueve meses, obligando al club a salir al mercado en busca de un centrodelantero que pueda suplirlo de inmediato.

Uno de los primeros nombres en la mira morada fue el de Mayron George, legionario costarricense que actualmente se encuentra sin equipo tras su salida del Beitar Jerusalem de Israel.

ver también Es oficial: Machillo Ramírez deja claro cuál será el futuro de Jonathan Moya tras desafiar a la afición de Alajuelense

Mayron George, un sueño demasiado caro

Con más de diez años de experiencia en el fútbol europeo, George encajaba a la perfección en el perfil que Saprissa busca: potencia física, experiencia internacional y capacidad goleadora. Sin embargo, sus pretensiones económicas resultan inalcanzables para las debilitadas arcas saprissistas.

Publicidad

Publicidad

Mayron George se encuentra libre en Europa.

El propio Erick Lonnis, director del Comité Deportivo, fue claro al respecto. “Mayron es un jugador que me gusta, pero sus pretensiones no están al alcance nuestro. Él está acostumbrado a un perfil de salario que no podemos competir y por eso no es una de las opciones“, explicó. Con esta limitación, el Monstruo se ve obligado a explorar otras alternativas, como el delantero dominicano Erick Japa, actualmente en el fútbol panameño.

Publicidad

ver también ¿Quién es y cómo juega Erick Japa, el 9 extranjero que Wanchope espera para reemplazar a Newton Williams en Saprissa?

¿Se lo lleva Alajuelense?

En la vereda de enfrente, Liga Deportiva Alajuelense tampoco atraviesa su mejor momento en ataque. Aunque en principio no pensaban realizar más incorporaciones en este mercado, el flojo arranque ofensivo del equipo llevó a Óscar “Machillo” Ramírez a replantear la situación, abriendo la puerta a la llegada de un delantero de jerarquía que pueda liderar la búsqueda de la ansiada estrella 31.

Publicidad

Y es aquí donde el nombre de Mayron George vuelve a cobrar fuerza. A diferencia de Saprissa, la Liga cuenta con mayor margen económico para negociar su fichaje. Este lunes, los periodistas Fabián Borbón y Kevin Jiménez comentaron en el programa Seguimos que el atacante está en la lista de opciones que maneja el club manudo.

Publicidad

Machillo vería con buenos ojos la llegada de Mayron (LDA).

“Óscar Ramírez ha mostrado inquietud por lo que está sucediendo en el ataque. No hay gol, necesita que alguien concrete las jugadas. Ya han hecho consultas y hay un nombre que gusta en el entorno de Alajuelense: Mayron George. Hay gente cercana al club, dirigentes que lo han propuesto. Todavía no hay nada formal, pero puede ir por esa línea”, explicó Borbón.

Publicidad

Publicidad

ver también No cuenta con él: Wanchope toma una decisión inesperada con una de las grandes figuras de Saprissa

Jiménez añadió que George también tiene una opción en China que analiza paralelamente. Por ahora no hay negociaciones formales, pero el interés está sobre la mesa. El fichaje que Saprissa soñaba para reemplazar a Newton Williams podría terminar vistiendo de rojinegro.