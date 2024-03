Alexandre Guimaraes fue presentado como nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense tras la salida de Andrés Carevic debido a los malos resultados del equipo. En sus primeras declaraciones en esta nueva etapa como DT rojinegro, dejó varios mensajes interesantes, incluso para sus rivales en la Liga Promerica de Costa Rica como Saprissa y Herediano.

Con un gran recorrido y además conocedor del fútbol costarricense, la dirigencia de Alajuelense apuesta a que Alexandre Guimaraes pueda realizar una gran tarea para cambiarle la cara al equipo, al menos hasta fin de año. Tras ser goleados (4-0) ante New England Revolution en la ida de los octavos de final de la Concachampions y dos victorias en los últimos 5 encuentros del torneo local, el panorama no es sencillo.

¿Qué dijo Guimaraes tras llegar a Alajuelense?

“La verdad el ADN que conozco y he tratado jugadores top, el ADN es ganar, por eso hemos venido acá, por eso hemos escogido venir acá porque hay dos necesidades que se buscan y se quieren. Lo otro es bola en la cancha y ya está”, comentó Guimaraes para Teletica.com dejando un claro mensaje ganador no solamente para los rojinegros, sino también para sus rivales de turno.

“Yo creo que lo primero cuando hay una afición de un equipo grande, estamos todos muy claros en que el club debe ser protagonistas, lo que los aficionados siempre van a pedir es entrega y resultados. Cuando una institución como Alajuelense me propone venir aquí y tiene mi escogencia, es muy fácil porque quería estar en un club donde ya he vivido estas situaciones que el club está atravesando“, sentenció Guimaraes.

¿Cuándo se vence el contrato de Alexandre Guimaraes?

Alexandre Guimaraes firmó un contrato por 9 meses con la institución de Alajuelense luego de la salida de Andrés Carevic. Durante este tiempo, tendrá la oportunidad de reconstruir el equipo y devolverlo a la senda del triunfo. Dicho acuerdo finalizaría el mes de diciembre de este 2024.

Sin embargo, las expectativas son altas, pero Guimaraes es un entrenador experimentado y sabe lo que se necesita para ganar en Costa Rica. Al final de los 9 meses, se evaluará el trabajo realizado para decidir nuevamente el futuro del entrenador con Alajuelense.

