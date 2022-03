Yosimar Arias: "Saprissa no necesita jugadores que engañen a los árbitros"

El gerente deportivo de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Yosimar Arias, aseguró que a la ADG le robaron el partido ante el Deportvo Saprissa cuando les pitaron en contra un penal "inexistente" en los últimos minutos. Además, le tiró fuerte a la Comisión de Arbitraje.

Este dirigente pampero manfiestó que a los clubes no tradicionales siempre los afectan cuando juegan ante equipos grandes como Saprissa, Alajuelense y Herediano, y puso como ejemplo que en este duelo les expulsaron a un jugador de manera “injusta”.

“Andy Reyes se tira. Saprissa no necesita jugadores que engañen a los árbitros. Hoy nos robaron el partido. Están buscando cualquier cosita en contra de nosotros y equipos no tradicionales. La comisión que se ponga seria y que el señor Poveda analice su puesto”, expresó.

Arias añadió: “A este señor (árbitro Benjamín Pineda) no lo queremos más acá. Vamos a enviar una carta a la comisión… Le pido a la comisión que analice esa jugada. Obviamente no nos van a devolver los puntos porque es Saprissa. Al señor Randall Poveda le digo que analice su puesto porque no soy solo yo quien lo dice, son varios equipos, le está quedando muy grande el puesto".

Guanacasteca está en la octava posición de la tabla del Torneo de Clausura 2022 con 12 unidades, no obstante, se encuentran de penúltimos en la tabla acumulada por lo que siguen en la lucha ante Jicaral Sercoba por mantener la categoría.