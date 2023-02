En el transcurso de la presente semana, trascendió que la noticia de que en próximos meses, Costa Rica contará con el VAR, eso sí, una versión de menor calidad, adecuada para la realidad y economía del país, una versión "Light"

Así lo anunció la Federación Costarricense de Futbol y la UNAFUT mediante una comunicación oficial en donde explican las razones parav optar por este sistema y no el regular que se usa en buena parte del mundo.

Un VAR de verdad

Y como era de esperar, esta determinación ya generó reacciones en los distintos protagonistas del fútbol tico; uno de ellos es el ex futbolista y ahora DT, Paulo Cesar Wanchope, quien dijo estar de acuerdo con la implementación del VAR en el país, pero no le gusta eso de la versión Light.

"¿VAR Light qué es eso? Si vamos a hacer el esfuerzo de poner el VAR, que sea full y no ese light, porque así de light está la cosa aquí y creo que todos nosotros hacemos un esfuerzo para que esto camine y todo esté bien. No voy a decir más, porque quiero ser positivo ,pero tampoco seré tan inocente para no decir nada del arbitraje" señaló el ex mundialista.

En criterio de Chope, esta versión se puede prestar para, posteriormente, justificarse ante alguna injusticia muy evidente y en ese escenario, no se cumplen los objetivos que se quieren en el fútbol costarricense.

Durante las últimas fechas del campeonato local, se ha vivido una lucha interminable en donde el trabajo del cuerpo arbitral se ha puesto en entredicho con decisiones cuestionables y presiones que vienen desde las dirigencias de los clubes hasta los propios jugadores,

Wanchope ha sido protagonista en estas lides, su postura ha sido crítica y no le ha temblado el pulso para señalar que en ocasiones nota cómo favorecen a algunos equipos, específicamente al Saprissa.