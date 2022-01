Pese a no estar a diario en los noticieros de su país natal, el exarquero saprissista Danny Carvajal, vive uno de sus mejores momentos en suelo nipón, donde esta semana recibió una de las mejores noticias para su futuro deportivo.

El arquero costarricense tenía contrato vigente con el FC Ryukyu de Japón hasta el 2023 pero sin esperarlo, el club le ha anunciado que le extenderán su vínculo hasta 2024, una noticia que tiene muy feliz al guardameta.

Un 2021 muy difícil

Para Danny, el pasado 2021 fue uno de los peores años en su carrera deportiva, el futbolista se fracturó la tibia a inicios del año y ello le costó estar fuera de la competencia durante todo este periodo, apenas tuvo la oportunidad de recuperarse y seguir la terapia de recuperación.

Pero pese a ello, y gracias a las buenas relaciones que mantiene el cancerbero con todo el plantel, su dirigencia y sus dueños, se tomó la decisión de extenderle su ligamen por un año más, de manera que pueda hacer su retiro oficial vistiendo los colores de su actual institución.

Carvajal había manifestado hace algún tiempo que su deseo como profesional era retirarse a la edad de 35 años, y en razón de estas declaraciones, los jerarcas de su actual club alargaron la relación con el costarricense. “A pesar de que no lo esperábamos nos dieron una extensión de contrato, yo siempre tomé la decisión de retirarme a los 35 años y el club quiere que me retire con ellos. Ya está arreglado de palabra para que en diciembre de 2024 yo me retire en este equipo que me ha acogido y que a pesar de la lesión me está dando la confianza de una extensión de contrato”, indicó el arquero a la cadena ESPN.

El tico pasó las celebraciones de fin y principio de año en suelo costarricense y volvió al continente asiático para incorporarse a su equipo cuanto antes, el objetivo es claro: aprovechar su completa recuperción y la confianza depositada en él para hacer un muy buen año en lo deportivo