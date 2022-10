El PSG de Keylor Navas en los últimos años se ha dedico en tener a uno de los equipos más ricos en plantilla para lograr todos los títulos que se puedan en una temporada, pero sobre todo la UEFA Champions League. A pesar de esto los resultados no han sido los esperados. Contando con futbolistas de la talla de Mbappé, Messi, Neymar y compañía, no han logrado consolidarse como el mejor equipo de Europa. Y ahora, una de sus grandes figuras podría marcharse en enero, con vuelo directo al Real Madrid.

Kylian Mbappé sería la estrella del PSG que ahora mismo no se encuentra a gusto con la situación actual del equipo parisino. Desde hace meses se han venido presentando internas entre él y Neymar, que no tienen contento al francés tras no ser considerado como la gran figura por el el club de París. Recordemos que ya renovó en mayo de este año con el PSG, luego de varios meses en que el Paris y Real Madrid se disputaron al crack francés, que terminaba contrato a mitad de año y no tenía resuelto su futuro.

¿De nuevo al Real Madrid?

Ahora mismo, sería tan rotunda la decisión del delantero francés que en el club ya se plantean abrirle las puertas de inmediato en el mercado de pases de invierno de Europa, a mitad de temporada, pero con una regla muy clara: no lo dejarán ir al Real Madrid bajo ningún punto de vista. El único club a donde podría ir el francés sería al Liverpool de la Premier League.

Todo menos tranquilidad es lo que se vive en el entorno del PSG con Mbappé, que a menos de dos meses para el Mundial de Qatar 2022, es una situación contraproducente para él y la Selección de Francia que hoy se perfila como una de las candidatas, pero todo este ambiente evidentemente no le favorece. Habrá que esperar los próximos días para conocer cuál sería el actual panorama del atacante francés y su futuro.