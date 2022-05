El defensor costarricense Óscar Duarte fue contundente con la difícil situación que vive en la presente temporada el Levante UD, ya que podría perder la categoría en las próximas semanas si no revierte la posición en la tabla de la Liga Española.

El futbolista de la Selección Nacional de Costa Rica, quien finaliza contrato con el conjunto granota en mayo, aseguró en entrevista con el medio SER Deportivos Valencia, que no descarta seguir en el Levante, pese a que eventualmente se confirme el descenso a Segunda División.

“No hemos conversado de momento nada de mi renovación. Yo ahora estoy concentrado y quiero pelear por la permanencia, ya veremos si cuando acabe esto se acercan a hablar conmigo. Si viene alguien como Morales, nuestro capitán, si él dice eso es porque lo siente es así. En mi caso es así también", declaró.

Duarte agregó: "Yo espero que no descendamos, tengo la fe en eso y vamos a luchar para que no sea así, pero está la otra posibilidad y si el club en algún momento se lo planteara pues lo podríamos hablar sin ningún problema. Por todo lo que he vivido aquí, por todo lo que he me han dado como club, yo también me quedaría".

Levante jugará sin ningún tipo de margen de error y con toda la presión posible, este próximo viernes 6 de mayo ante la Real Sociedad, en un compromiso por la fecha 35 y pactado para la 1:00 PM hora costarricense.