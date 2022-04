El estratega de la Selección Mayor de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, estuvo la mañana de este lunes compartiendo ideas y respondiendo algunas preguntas en el espacio 120 Minutos de Radio Monumental.

Suárez aceptó la invitación al programa y aprovechó para referirse a varios temas en torno a la Selección, a jugadores, a la eliminatoria y desde luego a su futuro como timonel del conjunto patrio. Dentro de la entrevista, hubo un punto del que Suárez quiso hacer hincapié.

Ugalde y González son casos distintos

Al técnico se le consultó sobre las situaciónes anómalas en pleno proceso eliminatorio, como lo fueron las reuncias de algunos jugadores a la Selección Nacional. La pregunta se enfocó en los casos de Manfred Ugalde y Giancarlo González, quienes se apartaron de la tricolor en medio de los llamados del estratega.

"A mí sí me gustaría diferenciar los dos casos... Con Giancarlo, él me llamó y me dijo con toda la sinceridad, profe, yo iento que en este momento hay otra gente que puede competir por mí, yo ya di lo que tenía que dar en la Selección, me parece que es una situación en la cuál, ya es mi deseo (el de Pipo) de no estar en la Selección..." destacó Suárez en micrófonos.

Para el entrenador suramericano, lo del Pipo Gonzáles es completamente entendible, pues considera que se acercó de frente para externarle su situación y se trata de una decisión propia del jugador a quien le parece justo lo que él ha dado por la seleccion y se respeta esa decisión.

Además es claro en indicar que González comunica su detrminación de una manera en la que no pretende hacer daño a la Selección y ante ello, solamente puede agredacerse la franqueza del defensor.

En cuanto al joven Ugalde, señala que muy distinto porque hubo una simple renuncia y la situación es totalmente diferente a la de González. "... de pronto uno tendría que entender situaciones emotivas, pero el jugador también deben entender situaciones que son de exigencias (...) Representar al país es durísimo, entonces siempre vas a tener críticas mordaces en determinado momento y seguir adelante..." explicó el timonel de la tricolor.

"Es un gran jugador, es un jugador que tiene un futuro grandísimo, pero yo no puedo hacer nada absolutamente al respecto... Entiendo lo de Giancarlo como algo que ya terminó, una época para él... Y lo otro es algo más emotivo..." agregó Suárez sobre el mismo tema.

En aquel momento, el joven delantero, Manfred Ugalde, tomó la decisión de abandonar el conjunto nacional tras declaraciones del DT donde señaló algunos fallos del atacante, comentarios que no agradaron a Ugalde y decidió salir del grupo.

Hoy, La Sele sin Manfred y sin Giancarlo, están listos para enfrentar el repechaje ante Nueva Zelanda y con la posibilidad intacta de asistir al mundial de Catar en diciembre del presente año.