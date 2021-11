Este martes apenas empezaba a andar y sin previo aviso, el Deportivo Saprissa sacudía las redes sociales con la noticia de la salida de su director técnico, Mauricio Wright, una salida que si bien es cierto nadie esperaba un día como hoy, tampoco extrañó demasiado a sus aficionados; o mejor dicho, no fue algo que repudiaran del todo.

Saprissa viene adolesciendo de un juego vistoso, tampoco hay una idea de juego clara, nada que le brinde tranquilidad o confianza a sus seguidores; además hay que sumarle que los resultados no han acompañado al monstruo, al punto de que no conocen la victoria desde hace 5 fechas, algo realmente inusual en el equipo más ganador de Costa Rica.

Los que pide la afición

Si bien es cierto el club tibaseño no se ha pronunciado aún sobre el posible sustituto del exmundialista, en redes sociales ya se barajan algunos nombres que podrían ocupar el espacio del estratega, rumores que -como en otras ocasiones- no pasan de eso, pero que no dejan de sonar interesantes. Aquí algunos de esos nombres:

- Pedro Troglio: Uno de los favoritos de la afición morada. La mano de Troglio en el fútbol centroamericano se nota en el rendimiento y la mentalidad de los equipos que ha dirigido. Pros: Tiene clara su idea de juego, es ofensivo y conoce el medio local. Contra: Actualmente es el DT del Olimpia de Honduras y tendrían que solucionar ese tema primero.

- Alexánder Guimaraes: Un viejo conocido de la casa morada. Guima es de cuna saprissista, no solo en su etapa como jugador, sino también como DT. Pros: Conoce el medio, tiene amplia experiencia y estrella, la afición lo quiere. Contras: Por su extensa trayectoria, el salario sería una enorme barrera entre el estratega y el club.

- Andrés Carevic: Increíble pero cierto. En apariencia, la dirigencia morada se habría comunicado con el ex dt alajuelense y sería uno de los candidatos. Pros: Conoce el medio, idea clara de juego, mucha disciplina y experiencia. Contras: Su pasado como DT liguista y se encuentra radicado en México.

- Hernán Medford: Otro viejo conocido por los saprissistas. Nacido, criado y desarrollado en Saprissa tanto como jugador, así como en su épca de técnico. Fue el DT de la generación dorada del Saprissa que asistió al Mundial de Clubes en 2005. Pros: Ofensivo, del medio local, ganador, experimentado y saprissista. Contras: Ya tuvo su etapa como DT con los morados y podría jugarle en contra.

Jorge Luis Pinto: El más querido en Costa Rica. Su paso como DT de la Sele dejó una imborrable huella en el fútbol nacional. Pros: Conoce el medio, muy disciplinado, con idea clara de juego y mucha experiencia. Contras: Su pasado liguista y el salario debido a su curriculum.

Estos son los nombres que más se leen en redes sociales por parte de la afición como posibles sustitutos de Wright, sin embargo, cada uno de ellos tiene "lunares" que podrían ser la piedra en el zapato para concretar una llegada a las tiendas del monstruo. La lógica dicta que Saprissa ya tendría conversada y casi amarrada la contratación del nuevo DT y será cuestión de horas para conocer quién estará a cargo del equipo.

Hasta entonces solo queda esperar el auncio oficial, ya sea de alguno de estos nombres, o alguna sorpresa proveniente del extranjero. Saprissa marcha de 4to lugar en la clasificación con 28 unidades y empatado en puntos con Cartaginés, que se encuentra en la quinta casilla. Su próximo partido será de local ante el Sporting, una vez que se reanude el campeonato nacional el próximo sábado 20 de noviembre, luego del parón solicitado por los clubes de primera división para apoyar a la Sele.