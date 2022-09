Herediano como representante de Costa Rica sufrió la dura eliminación de la Liga Concacaf a manos de Real España por un global de (2-4). Absolutamente fue un rotundo fracaso para los dirigidos por Hernán Medford, que no solo se quedaron en el camino en esta competencia, sino que además no estarán en la próxima Concachampions. Ante este escenario, los memes no perdonaron en las redes sociales.

Sin embargo la gran figura del partido fue el guardameta hondureño, Luis López. Quien atajó al menos seis balones de peligro para evitar la caída de su arco, además de una posible remontada del conjunto tico. El arquero catracho tuvo una noche más que brillante y fue determinante para que el Real España avanzara a las semifinales de la Liga Concacaf.

Desde el Estadio Nacional de Costa Rica, Anthony Contreras (Herediano) y Getsel Montes (Real España) fueron los encargados de marcar los únicos goles de este encuentro de vuelta de la Liga Concacaf 2022. Ahora el quipo catracho se verá las caras en semifinales a la Liga Deportiva Alajuelense.

Los mejores memes para Herediano

A través de las redes sociales los memes no iba a dejar pasar la oportunidad para hacer acto de presencia tras esta dura eliminación de Herediano, que si bien marcha líder en la tabla de clasificación del Grupo A en el torneo local, quedar afuera de la Liga Concacaf y de la Concachampions es un verdadero fracaso para un equipo que aspiraba más en esta temporada.