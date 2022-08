El Deportivo Saprissa sigue de capa caída en este inicio de campeonato y la noche de este martes, el monstruo fue embestido por los Toros del Norte en juego correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2022.

El juego acabó con victoria norteña de 2 goles por uno, con anotaciones de Randy Chirino y Marco Julián Mena para San Carlos y para el Saprissa descontó Orlando Sinclaire, quien ingresó de cambio al segundo tiempo.

Molestia, vergüenza y orgullo

Con este resultado, el monstruo amarró su tercer partido al hilo son conocer la victoria y su técnico, Jeaustin Campos explotó en conferencia de prensa contra los cuestionamientos hacia el y su equipo.

“Saprissa tiene cuatro torneos de pasar situaciones difíciles, yo vengo de agarrarlo cuando estaba noveno o décimo y lo llegamos a clasificar. Estoy tratando de hacer todo lo posible, llegaron refuerzos y seguimos con falencias y lo ideal es lo que se hace ahora, cambiar un poco, darle otro perfil al equipo, pero eso lleva una situación de acople” indicó Campos a la prensa.

Jeaustin se mostró consciente del bache que vive el conjunto morado, pero su ímpetu y ganas de levantar el rendimiento sigue intacto aunque reconoce que hay falencias en cuanto al material humano.

“No puedo tapar el sol con un dedo, desafortunadamente es así, hay que buscar opciones. Hay jugadores que juegan bien, otros no, si juego línea de tres debo sacrificar a un volante. Hablé con Ángel (Catalina) sobre algunas necesidades que ya ustedes saben” agregó el estratega.

Sobre el juego n particular, dijo: "el primer tiempo es una vergüenza. No jugamos nada, no tuvimos actitud, nos ganaron los balones divididos. Nunca llegamos a donde queríamos. Lo menos que podemos hacer es trabajar con intensidad y agresividad"

Tampoco dejó fuera el tema de los refuerzos morados para esta temporada y sus observaciones de lo que ha podido ver en el terreno de juego.

"Tenemos buenos jugadores, pero la gente piensa que se meten a una licuadora y ya tenemos buen equipo. Muchas veces, principalmente en el último cuarto, tomamos malas decisiones, de repente Javon la quiere al pie y quien tiene la pelota la da al espacio" señaló el timonel morado

"La afición debe entender que el fútbol ha evolucionado tanto que ya no es a base de corazonadas o de emociones, o voy a ver si pongo a este o al otro, sino que ya hay un esquema tecnológico que nos respalda, nos manejamos con chips, con monitoreo y ahí están los resultados. Además la competencia ha estado buena y los muchachos han respondido bastante bien" insistió Jeaustin para quienes cuestionan sus planteamientos como DT del club.

Con visible molestia por el mal momento que vive el equipo aunado a los comentarios que lee en redes sociales, Campos defendió su trabajo a capa y espada, sobre el que asegura, no es ninguna imrpovisación y envió un mensaje a la afición morada.

"Yo voy a defender mi trabajo aquí y en cualquier lado, porque siempre he sido honesto. Puedo ser malo y lo que diga la gente, no me importa, pero como profesional siempre voy a hacerlo (...) Entiendo al fanático que se basa en emoción y quiere que juegue uno u el otro, pero no podemos complacer a todos, solo hay once. Conmigo han jugado todos, yo no soy de que solo la argolla juega, no, todos han jugado" señaló tajantemente el estratega.

Saprissa acumula apenas 5 puntos de 15 posibles, a raíz de 3 empates, 1 derrota y 1 victoria. Su próximo rival será de nuevo San Carlos, pero esta vez, el conjunto mordo jugará en su casa, donde esperan sarle un giro a su suerte.