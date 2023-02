La vida sin Keylor Navas en el PSG de momentos es toda gris y así lo reflejan sus números. Desde la salida del costarricense las cosas no le han salido bien a los parisinos.

El PSG no la está pasando bien y dicha racha negativa comenzó desde la salida de Keylor Navas. Más allá de que el costarricense no era titular en el equipo, su salida no fue la más "simpática", ya que desde el inicio de la temporada Christophe Galtier le había dejado claro que Donnarumma sería el guardameta número uno. Casi sin dejarle opciones de competir. Debido a esto, el centroamericano tomó la decisión de darse una oportunidad en la Premier League con el Nottingham Forest.

Keylor Navas cuando se siente protagonista o importante, la mayoría de las veces no defrauda. Y así le sucedió en sus primeros dos encuentros con el Nottingham Forest. Más allá de registrar una victoria y una derrota, el costarricense ha sido la gran figura de su equipo bridando seguridad bajo los tres palos. En ese sentido, no es el caso para el PSG, que en los últimos encuentros la defensa ha tenido un nivel muy bajo y Donnarumma tampoco ha aparecido para convertirse en salvador.

La vida del PSG sin Keylor

Durante este comienzo del 2023 el PSG ha tenido más números en rojo a comparación de otras campañas. No ha podido conseguir la victoria en cinco de los últimos 10 encuentros, registrando cuatro derrotas. Eliminados de la Copa de Francia y teniendo actuaciones a nivel colectivo que deja mucho que desear. Y por si fuera poco invonvenientes en el vestuario debido a las lesiones.

Se viene el tramo más importante de la temporada cuando disputen esta semana su partido de ida ante el Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League. El torneo que tienen como objetivo los parisinos esta campaña. Y además de eso, no deberán descuidar el liderato en la Ligue 1, en donde solo tienen cinco puntos de ventaja sobre el Marsella. La vida sin Keylor Navas es mucho más complicada y para el PSG no fue la excepción.