Después del fracaso de la Selección de México en Qatar 2022, la Federación tomó la decisión de anunciar a Diego Cocca como su nuevo entrenador. El argentino será el responsable de conducir a los aztecas durante la Liga de Naciones de la Concacaf, Copa Oro, la Copa América 2024 y la Copa del Mundo del 2026. Un reto bastante complicado, pero que el argentino lo ha sumido con mucha seriedad.

Recordemos que Cocca apenas comenzaba su ciclo en el banquillo de Tigres UANL, equipo con el que marchaba en lo más alto del Torneo Clausura 2023. Fue entonces cuando se produjo el llamado a la Selección Mexicana y lo demás fue historia.

Declaraciones de Diego Cocca

"La verdad México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar", declaró Diego Cocca.

“Me comprometo a dar seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los primeros lugares. Esto es fútbol y hay que ganar hasta en las 'cascaritas'. Aquí van a encontrar una Selección que va a buscar salir a ganar todos los partidos", sentenció Diego Cocca en conferencia de prensa.