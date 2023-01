La posible llegada del arquero Alvarado al Saprissa no es bien vista por parte del excapitán y exarquero Erick Lonis.

"La llegada de Alvarado sería un mal negocio para Saprissa" dice ex capitán morado [VIDEO]

El vaivén de rumores en torno al intercambio de porteros entre Herediano y Saprissa no termina y a pesar de que se ha dicho de todo, a la fecha no hay nada oficial y tanto Aarón Cruz como Esteban Alvarado no tienen su futuro deprtivo asegurado en ningún club.

Pero ante toda la vorágine de información alrededor de la posible llegada de Cruz al Herediano y Alvarado al Saprissa, son muchos los actores que han tomado parte en el tema y las opiniones son variopintas.

No es conveniente para Saprissa

Entre estas distintos criterios, resalta la opinión del exportero y excapitán morado, Erick Lonnis, quien ya expresó su parecer sobre el tema y sin ningún miramiento señaló que para Saprissa, la llegada de Alvarado es un mal negocio.

Todo apunta que Alvarado no es del agrado del ex guardameta y no hay sustento deportivo para sostener esa negociación para un portero de las características del mundialista al conjunto morado.

"Es un mal negocio para Saprissa", sobre la posible llegada de Esteban Alvarado pic.twitter.com/ZQE9yookiD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 24, 2023

"No le veo justificación ni deportiva y en este momento no veo la necesidad de hacerlo, es un buen negocio para Heredia que manda a un portero de 34 años que hablaba del retiro y trae uno de 31 años que ya ha sido campeón verdad, es un buen negocio para Heredia pero para mí desde el punto de vista deportivo, es un mal negocio para Saprissa" fueron las palabras del excapitán del monstruo a Tigo Sports, Costa Rica.

La edad es la principal crítica de Lonnis para Alvarado, pero no la única; en sus comentarios deja ver que también es un jugador que ya tuvo su mejor momento y hasta habló del retiro hace pocos meses.

Por el otro lado, ve muy favorable para Herediano la eventual llegada del arquero Cruz. Alvarado ya no es jugador del Heediano y se encuentra en estatus de agente libre por lo que puede negociar con cualquier equipo sin ningún problema.