El Clausura 2022 en Costa Rica apenas camina por la fecha 19, aún no se define nada en favor de nadie pero el prímer bombazo parece estar consumado, al menos en lo mediático. Según se informa en casi todos los medios locales, Alajuelense tendría firmado ya al defensor saprissista Aubrey David, trinitario que milita con los morados desde diciembre de 2018.

Aubrey es el jugador más regular del conjunto tibaseño, con más minutos jugados que cualquier otro, una distinción que incluso fue reconocida por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) en enero del presente año.

Un rumor, una verdad

Lo que inició como un simple rumor, se convirtió en portadas de todos los medios deportivos en los recientes días. Según se ha ventilado, el zaguero concluye contrato con el monstruo al finalizar el presente torneo, por lo que en repetidas ocasiones, el deportista ha buscado a la gerencia morada para -naturalmente- extender su vínculo.

No obstante, los jerarcas del club dieron largas al asunto sin definir nada con el caribeño David y optaron por dejar en el aire su renovación, por lo que el jugador empezó a explorar opciones fuera de la órbita Saprissa. Fue así como en la acera del frente, Liga Deportiva Alajuelense se "pusieron vivos" y al parecer negociaron al defensa inclus desde hace meses.

Al enterarse de este vínculo, los morados -ahora sí- buscaron al trinitario para realizarle una oferta por sus servicios, no obstante, este ya habría firmado un acuerdo con los manudos a partir de la próxima temporada y eso reventó en la noticia que es hoy.

Mediante el diario La Teja, se supo que un periodista y aficionado morado, de apeliido Silesky, le pidió a Aubrey mantenerse en la casa morada y el jugador le contestó "yo me quiero quedar, pero el que toma las decisiones no me deja". Una respuesta que no deja ninguna duda sobre la salida del zaguero del club.

Como dato importante, Aubrey llegaría a la casa manuda sin ocupar plaza de extranjero, pues vive en Costa Rica desde hace vario años, es casado con una costarricense y además tiene un hijo de nacionalidad tica, por cuanto sus papeles como tico estás prácticamente resueltos. Un tema no menor para los intereses rojinegros a efectos de poder consolidad a los extranjeros que actualmente tiene en sus filas.