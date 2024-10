Uno de los futbolistas que hoy actualmente milita en el Municipal decidió revelar lo que fue para él ni más ni menos que el peor momento de su vida. Se trata del ex Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, Aubrey David, quien confesó lo que sufrió años atrás.

Este duro momento que le tocó atravesar al trinitense se remonta al año 2015 tras su paso por Kazajistán. Aubrey vistió la camiseta del Shakhter Karagandá. Fue tan triste su experiencia, que hasta confesó que entró en depresión y que quería volverse a su país por lo mal que la estaba pasando.

¿Por qué Aubrey pasó por el peor momento de su vida en Kazajistán?

“Fue el peor momento de mi vida, estuve en una ciudad de 40 mil personas y en un año no observé a un negro, en el equipo era el único negro, estaba en un restaurante y la gente se me quedaba viendo, pasaban, me tocaban y luego se volvían a ver la mano para ver si les quedaba manchado”, confesó el lateral.

“Mentalmente fue muy difícil, ante esta situación entré con un poco de depresión y quise volver a Trinidad y Tobago, dije que no quería más cosas en el extranjero porque no me trataban bien. Después jugamos en la Copa Oro, en Saprissa se lesionó un lateral, posteriormente se dio me llegada”, reveló Aubrey David.

Llegó en febrero de 2015 e hizo su estreno en marzo. Disputó un total de 19 partidos (17 como titular) y luego en junio tuvo su último encuentro. Desde entonces no sumó minutos y arribó a suelo tico para iniciar su primer ciclo en Saprissa en 2016.

Estuvo un semestre en el Monstruo Morado y emigró a Dallas en calidad de préstamo, donde apenas jugó nueve partidos. En 2017 quedó con el pase en su poder y estuvo durante dos años en Finlandia, hasta regresar nuevamente a la S. En su segundo ciclo logró ganar cuatro títulos y en 2022 pasó directamente a Alajuelense. En el último mercado, llegó a Municipal y es uno de los fijos de Sebastián Bini en Municipal.