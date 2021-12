El experimentado arquero no tuvo rearo en dar los nombres que considera como los mejores.

El reconocido arquero italiano Gianluigi Buffón atendió esta semana una entrevista donde se le consulta por su eventual retiro, sus planes a futuro, temas relacionados al mundo del fútbol y por supuesto, el tema obligatorio: quiénes son a su parecer los mejores porteros del orbe.

El campeón del mundo con la azurra sonrie ante esta consulta, cruza sus brazos y de inmediato comienza a señalar a en este momento a nivel mundial, hay unos 5 o 6 porteros de clase mundial, extraordinarios; entre ellos menciona a Jan Oblak, Tibaut Curtois, Neuer, Ter Stegen, su coterráneo Donnarumma y cierra la lista con el costarricense Keylor Navas.

¿Quién es el mejor para Gigi?

Sin embargo, luego de manifestar esta lista, aclara que no están en ningún orden particular para él, que todos están a un mismo nivel y que no hay ninguno que esté un escalón del resto, pero cierra indicando que su compatriota es quien tiene esa posibilidad en razón de su juventud y proyección.

Quien lleva esta entrevista para la cadena TUDN es otra leyenda del fútbol mundial, el búlgaro Hristo Stoichkov, exestrella de su selección y del FC Barcelona entre otros clubes alrededor del mundo. Al inicio de la misma, el exjugador pregunta por sus planes a futuro y si es posible verle jugar sus últimos años en el el fútbol norteamericano, ya sea en la MLS o la Liga MX, tomando en cuenta que el mundial de 2026 tendrpa como sede estos dos países además de Canadá.

Sonriente como siempre, Gigi dice que sería una muy bonita experiencia que a la fecha no ha podido tener, y que aunque no tiene certeza sobre hacerlo o no, tampoco se cierra las puertas a una posibildad de estas.

También señala que lo que sí es seguro es que luego de dar el paso hacia el retiro, seguirá creciendo en lo personal y en lo profesional, se autodenomina como alguien que disfruta la vida, que es positivo, y que siempre está mejorándose.

Destaca que aún no sabe si será DT, gerente o alguna otra cosa, pero tiene metas muy claras para cuando sea jugador inactivo, como hablar perfectamente inglés o llevar cursos o estudios como manager. Por lo distendido que se le ve en la entrevista, parece que el italiano disfruta sus últimos días en la máxima copetencia, una donde lo ha dado todo y además lo ha ganado todo.

Buffón es el único jugador activo en la lista de los mejores 100 jugadores de la historia del fútbol elaborada por FIFA, y ese es apenas uno de sus tantos logros del enorme palmarés que posee a nivel colectivo e individual, donde destacan campeonatos de Serie A y Copa Mundial.