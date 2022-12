Luego de la gris participación tica en el Mundial de Qatar, la Federación Costarricense de Fútbol de Costa Rica retomó sus labores habituales tanto en lo deportivo como en lo administrativo y sin darle muchas largas a los pendientes, tomaron una importante decisión.

Este miércoles, el ente federativo presentó oficialmente el su nuevo director de Selecciones, se trata del argentino Claudio Vivas, con amplia expriencia en selecciones menores así como en clubes importantes del cono sur como Banfield y Boca Juniors.

Interesado en el fútbol tico

Tras la oficialización como director de este departamento, la Fedefut colgó un video con algunas palabras del suramericano tras su designación, además de un comunicado sobre sus atestados y trayectoria.

"El argentino de 54 años de edad llega con una amplia hoja de vida, en donde destaca su presencia en el cuerpo técnico de la Selección Mayor de Argentina entre los años 1998 y 2004, fungiendo como asistente de Marcelo Alberto Bielsa. Período en el que consiguieron medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004" indica el comunicado enviado a la prensa.

Le damos la bienvenida a Claudio Vivas, nuevo director deportivo de la FCRF ⚽️����



Los detalles acá: https://t.co/gf7bkwV2xe#FCRF pic.twitter.com/IFagPCcjMB — FCRF (@fedefutbolcrc) December 14, 2022

"Me siento halagado de tener este gran chance, he tenido relación directa muchos años de poder recibir a diferentes selecciones en Argentina cuando trabajé en Banfield, en Boca y siempre me interesó el fútbol tico, el jugador en sí y llego con las mayores expectativas y ganas de empezar y desarrollar la idea que tengo y construir algo bueno a mediano y largo plazo” dijo el nuevo funcionario de la Fedefut.

Esta elección llega en medio de muchos cuestionamientos aún sin aclarar, tanto por el fracaso deportivo de la selección centroamericana como por el fallido fogueo contra Irak, cuya empresa responsable de este compromiso es -casualmente- el representante del seleccionador de La Sele, Luis Fernando Suárez.

El puesto que asume el suramericano estuvo por varios meses sin cabeza y su llegada es una luz en en un departamente que urge de liderazgo y acciones concretas después de los distintos fracasos de las seleccione menores.