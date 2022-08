El portero del Club Sport Herediano, Esteban Alvarado, atraviesa un excelente momento en lo físico, deportivo y aspecto de confianza, pues ha demostrado sus sobresalientas cualidades en el presente Torneo de Apertura 2022 y en la Liga de Concacaf 2022.

El arquero del ‘Team’ se convirtió en figura luego de las intervenciones en el juego ante el Pacific FC de Canadá, en donde también logró detener dos penales en la ‘tanda de penaltis’. Por lo tanto, Alvarado ratificó que está dando su máximo por tres objetivos concretos.

“Quiero ganar Liga Concacaf, ser campeón local, ir al Mundial y, luego ser bicampeón... Estoy feliz, alegre, disfrutando. Me siento muy bien y quiero cumplir lo que me he propuesto, estoy muy tranquilo con mi presente”, declaró el portero de 33 años de edad a Columbia.

Alvarado está muy ilusionado con esa gran opción de ir a su primer Copa del Mundo a nivel mayor, sin embargo, reconoce que debe terminar de ganarse la oportunidad para estar en la lista final. “Siempre llegar a competir con Keylor (Navas), aunque tenga claro quién es el 1 y el 2. En mi cabeza a mí nadie me va a sacar que es competencia diaria y demostrar y aunque no se juegue siempre se colabora al incentivar y mantener un buen nivel”, declaró.

A pesar de que ciertas informaciones decían que la decisión de colgar definitivamente los tacos aún no era firme, el portero respondió que el próximo año se sabrá la determinación al hacer hincapié en que solo está concentrado en cumplir dichas metas.