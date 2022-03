El experimentado futbolista del Marathón de Honduras, Emilio Izaguirre, criticó con fuerza el estado de los terrenos de juego que hay en el balompié catracho, y comparó esa situación con Costa Rica, en donde están las mejores gramillas e infrastructura deportiva de Centroamérica.

En una entrevista con Diario Diez, este ex compañero del costarricense Cristian Gamboa en el Celtic de Escocia, fue tajante en que al fútbol hondureño le urge mejorar los recintos y canchas para que los futbolistas puedan formarse de mejor manera y competir a nivel internacional.

''Antes de criticar a la selección hay que ver el nivel que tienen los rivales. Panamá tiene mejores canchas que nosotros, Costa Rica ni digamos. En Honduras no hay un estadio de ver. Lo primero que tienen que ver son las canchas y estadios. En San Pedro Sula no hay canchas buenas, el fútbol es muy lento, no entrenan bien, por eso Canadá nos agarra y nos pega un baile porque ellos juegan rápido de uno o dos toques y no estamos acostumbrados a eso, es nuestra realidad'', declaró.

El lateral añadió: ''No podemos ir a El Progreso porque parece potrero, en Tocoa rebota mucho el balón, hasta el Yankel se pone feo quizá por el clima, la grama, el estadio Nacional ni digamos y el Olímpico. Usted va al estadio de Saprissa y Alajuelense que son una mesa de billar. Vamos al Azteca y los de la MLS y ya es otro nivel. ¿Cómo voy a criticar a un futbolista que se ha formado en canchas malas?, no puedo. Los directivos deben de mejorar los campos, esa es la crítica''.

Este jugador de 35 años dejó claro que Honduras precisa de mejorar las condiciones en los escenarios tanto para la formación de jóvenes como para los jugadores profesionales. Sin embargo, utilizó un ejemplo adecuado, pues actualmente las canchas ticas del Estadio Nacional, Estadio Ricardo Saprissa Aymá y Estadio Alejandro Morera Soto, son las mejores del área.