El lateral costarricense continúa dejando muestras de su talento en la Arsenal Academy, en donde es dirigido por el ex futbolista Jack Wilshere.

Elián Quesada es uno de las "joyas" llamadas a integrar el recambio generacional de la selección de Costa Rica en el futuro cercano. Con apenas 17 años, está asentado en la categoría Sub-18 del Arsenal de Inglaterra y su talento no pasa desapercibido para su timonel, Jack Wilshere. El ex futbolista —promesa de los Gunners que no pudo explotar en la Premier League— le dio la titularidad en la reciente derrota 4-2 ante el Newcastle y el tico le respondió en el campo.

Si bien el juvenil se desempeña como lateral, también puede jugar como extremo. Y ante los Magpies, precisamente, dio una muestra de ello. Al minuto 11, el nacido en Gran Bretaña recibió una pelota desde el centro hacia la izquierda y, aprovechando que el pase le quedó para su zurda, cruzó su remate de primera intención para enotar el 1-1 parcial.

"Una maravilla de un toque", reza el texto con el cual el conjunto londinense acompañó el video del golazo. Aunque también el propio Quesada lo compartió en sus redes sociales, dejando una valoración del encuentro: "Un resultado frustrante para el equipo, pero feliz por haber anotado. ¡El primero de muchos!", escribió.

Recordemos que el juvenil se recuperó hace menos de un mes de su fractura en la espalda, motivo por el cual no disputó el Premundial Sub-20 con la Sele. Empero, ya se calzó la eláctica Tricolor a principios de año para jugar dos amistosos con México. Mientras aguarda por otra chance, Quesada sigue dando pelea con el Arsenal, que actualmente marcha quinto con 4 puntos en la Premier League South.