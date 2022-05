El gardameta mexicano del Club América, Guillermo Ochoa, explicó el por qué no pudo llegar a la élite del balompié europeo, como sí lo hizo el guardameta costarricense Keylor Navas, quien ha brillado con Real Madrid y Paris Saint Germain al punto que suma 18 títulos.

Ochoa estuvo en el viejo continente entre 2011 y 2019, con Ajaccio de Francia; Málaga y Granada de España; y Standard Lieja de Bélgica. Sin embargo, "Paco Memo", cometió un error al tratar de explicar el motivo por el que no logró hacer lo de Navas.

“Él (Keylor Navas) llevaba un rato ya en Europa y él ya tenía pasaporte comunitario. La plaza ya no era algo que lo limitara. En su momento, yo tuve ofertas de equipos de arriba, pero me preguntaban…’ oye, si consigues el pasaporte, va. Híjole, pues no, no podía. Y así me pasó”, explicó Ochoa en entrevista con el conductor de televisión mexicano Jorge ‘Burro’ Van Rankin.

El arquero de la Selección Mexicana aseguró que Navas jugó el Mundial de Brasil 2014 con pasaporte comunitario, no obstante, eso es un error ya que Navas fichó por el Madrid en el segundo semestre de 2014, aún sin tener el pasaporte comunitario, al cual accedió a finales de ese año después de que obtuviera la nacionalidad española.

Ochoa insistió en que, en su momento, pudo estar en un club que compite en la UEFA Champions League, pero lo del pasaporte frenó el fichaje. Además de que el mismo dio a conocer que en 2011 estuvo cerca de fichar por el PSG, de no ser por un positivo de clembuterol antes de la Copa Oro.