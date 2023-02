Los ex jugadores costarricenses Andy Herron y Jonathan Bolaños fueron de las figuras ya retiradas que el Chicago Fire tomó en cuenta para el lanzamiento de su nuevo uniforme de cara a la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS).

Estos ticos estuvieron en un video especial junto a grandes íconos del club como DeMarcus Beasley, Arne Friedrich, Luboš Kubík y Logan Pause, quienes dieron su punto de vista con respecto al nuevo diseño de la camiseta que vestirán a lo largo de la campaña.

"Mira esto. Si no te gusta esto, no te gusta el fútbol, para ser sincero... Me encanta. Es diferente. ¡Fresco papi! ¡Adiós, nos vemos! Me llevo esto a casa conmigo, adiós", manifestó Herron en la filmación que el Fire publicó en sus redes sociales oficiales.

Herron, quien disputó 66 partidos con 16 goles y 4 asistencias con este club, también agradeció por ser contemplado para la presentación del nuevo informe. "Gracias a Dios. Me toco revelar el nuevo uniforme de Chicago Fire al lado de grandes ex jugadores del club".

Además de Herron y Bolaños, por Chicago Fire también jugaron otros legionarios ticos como Francisco Calvo, Diego Campos, Gonzalo Segares, Paulo Wancope y Dave Myrie. Por otra parte, la temporada 2023 de la MLS iniciará este próximo sábado 25 de febrero.