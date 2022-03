Actualmente la Selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez sigue preparándose para lo que será un cierre de Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final. Esta semana dio inicio al segundo microciclo de la Tricolor y en zona mixta Bryan Ruiz expresó algunas palabras y aprovechó su liderazgo de grupo para referirse a la situación de Manfred Ugalde su decisión de renunciar a la Selección Nacional.

Recordemos que en el 2021 Manfred Ugalde a través de un comunicado tomó la decisión de renunciar a la Selección de Costa Rica por diferencias con el entrenador Luis Fernando Suárez y que mientras él sea el estratega de la Tricolor, se mantendrá al margen de cualquier convocatoria con la Tricolor. Además, también comentó el caso de Cristian Gamboa, quien en la pasada fecha FIFA no fue convocado por petición de él, al tener una lesión crónica en la cadera.

"Sí he intentado con Manfred pero él sinceramente no me dio pelota, entonces uno acepta esa decisión. Con Cristian sí he hablado y bueno tiene una decisión que es personal. En la cual lo entiendo completamente, al igual que 'Pipo' que por A o B razón no esté en condiciones físicas o mentales para estar en la Selección. El que está en la Selección es porque está en buen momento, en buenas condiciones y porque quiere, pero si alguien no quiere estar, pues hay que aceptar la situación", aseveró Bryan Ruiz en zona mixta.

La Selección de Costa Rica viene de romper una racha de 5 años sin ganar en partidos eliminatorios en condición de visita tras derrotar a Jamaica, y llegó a 16 puntos en la quinta posición, a tan solo uno menos que Panamá que aún posee la cuarta plaza que otorga boleto al repechaje.