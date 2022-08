El paso de Navas por el club merengue no pasa nadvertido a pesar de los años; este viernes, FIFA recordó algunas de los mejores momentos del costarricense en el club blanco.

Era agosto de 2014 y la euforia post mundial en Costa Rica apenas se estaba asimilando, el país centroamericano vivía un sórdido romance con el fútbol como nunca antes se había vivido y la sensación de alegría y felicidad tenía un punto común, la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica.

Aquel inlvidable pase a cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014 era la fantasía viviente de todo fiebre del fútbol en Cost Rica y con ello, también se cumplirían los sueños y anhelos de muchos futbolistas protagonistas de aquella hazaña histórica.

Reconocimiento

Este viernes, la UEFA Champions League recordó al guardameta tico Keylor Navas a 8 años de su llegada al Real Madrid y lo hizo con un impresionante video con algunas de sus mejores atajadas cuando lucía la camiseta del cuadro merengue.

Exactamente hoy hace 8 años, El Real Madrid presentaba en conferencia de prensa al arquero costarricense Keylor Navas Gamboa como nuevo arquero del club; era justo la cereza en el pastel de una etapa dorada para él y sus seguidores.

El orgullo y la emoción recorrió el cuerpo y los ojos de los incrédulos aficionados ticos que veían con total asombro la presentación del exsaprissista. Y no, no es que Keylor no tuviese los méritos y las habilidades para estar ahí, es que siendo muy honestos, la probabilidad para un centroamericano en ese club, es realmente baja.

Luego de ese día, todo es historia, Navas se ganó a punta de trabajo y altísimo desempeño el respeto, cariño y admiración no solo de los aficionados merengues sino del mundo entero.

En su paso por el club blanco, Navas lo ganó absolutamente todo, su palmarés es prueba fehaciente de ello, y si tienen alguna duda, les dejamos todo lo que ganó en su periódo de 5 años vestido de blanco:

3 supercopas de Europa

1 Supercopa de España

1 Liga Española

3 Champions League

4 Mundiales de Clubes

Cabe destacar que sus logros se acentuaron tras haber alcanzado 3 copas de Champions League consecutivas, un logro supremo que muy pocos se han podido dar el lujo de tener en su hoja de vida.

Posterior a su paso por el Madrid y tras la llegada de Tibaut Curtois, Navas emprendió un nuevo reto, esta vez con el PSG, su equipo actual, donde ha tenido brillantes actuaciones y se mantiene en la altísima competencia europea.

Actualmente se rumora su salida del club parisino y dentro de las opciones, el Nápoli suena con mucha fuerza aunque aún no hay nada en firme.