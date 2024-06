Empezó la Copa América 2024 y dejó muchos temas para analizar. Desde el triunfo de Argentina contra Canadá hasta la denuncia por racismo que hizo la selección norteamericana horas después del partido.

En el medio quedarán los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, figuras del Manchester City y el Inter de Milán, para que el equipo campeón del mundo y campeón de América iniciara con éxito la defensa del título obtenido en 2021.

Sin embargo, entre la ceremonia inaugural, el show de la previa, algunas fallas de la transmisión y sobre todo el estado del campo de juego, las burlas desde Europa y otros lugares del mundo no se hicieron esperar para la Copa América 2024.

La extraña inauguración de la Copa América 2024

Como para darle la razón a lo que dijo Kylian Mbappé de que la Eurocopa es mejor que la Copa América, el torneo en Estados Unidos comenzó con un polémico show de Feid, el artista colombiano que no gustó demasiado.

Encima, antes, las habituales coreografías y puestas en escena en el acto inaugural también fueron… digamos… pobres. Mientras que la última polémica la generaron dos pastores que llevaron la palabra de Dios justo antes de los himnos de Argentina y Canadá.

Así fue el show en la ceremonia inaugural. (Getty Images)

El estado del campo de juego de Atlanta en la Copa América 2024

El estadio Mercedes Benz de Atlanta, Georgia, imponente y repleto con 70 mil personas, dejó mucho que desear en cuanto al estado del campo de juego, que había sido colocado pocos días antes ya que habitualmente allí se juega sobre césped sintético.

La pelota botaba mal, los controles se dificultaban y las uniones de los panes de césped aún estaban a la vista, lo que generó muchísimo malestar. El Dibu Martínez, arquero albiceleste, fue quien mejor sentenció la situación: “Tenemos que mejorar ese aspecto. Sino, la Copa América siempre va a estar en un nivel más bajo que la Eurocopa”.

La gente jugó su partido. (IMAGO)

Lionel Messi, Cuti Romero y otros jugadores argentinos también elevaron su disgusto, pero Lionel Scaloni lo dejó en claro en conferencia de prensa: “Con todo respeto: menos mal que ganamos. Si no, hubiese sido una excusa barata. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores”.