La Selección de Panamá quiere volver a estar presente en una Copa del Mundo. Su última participación fue en Rusia 2018 de la mano del Bolillo Gómez, a quien tendrá hoy como rival en el lado de El Salvador. En 2022, estuvo muy cerca, pero se quedó en las puertas de la clasificación.

Este martes, tiene nuevamente la oportunidad con Thomas Christiansen en el banco de suplentes. El danés quiere sacarse la espina de no haber estado en Qatar. Por eso, necesita sumar de manera obligatoria para contar con posibilidades matemáticas de ir al Mundial 2026 de manera directa.

Gran parte de la clasificación de Panamá estará marcada por lo que pase en el duelo entre Guatemala y Surinam. El equipo chapín, ya eliminado el pasado jueves, recibe a los surinameses que ocupan el primer lugar con los mismos puntos que los panameños, pero con una mejor diferencia de gol.

Los Canaleros necesitan de la ayuda del seleccionado guatemalteco. Sin embargo, se encuentra muy golpeado después de lo que sucedió en El Trébol en la jornada anterior. Tal es así que la afición chapina podría no llenar el estadio en la última presentación del año.

El periodista Nimsi Rosales, a través de su cuenta de X, mostró que las inmediaciones de El Trébol están vacías a falta de cuatro horas para el partido. “Hace cinco días a esta misma hora este era el escenario de una fiesta, pero ese mismo día se apagó“, expresó.

El pasado jueves, en las afueras del Manuel Felipe Carrera las calles estaban repletas de aficionados. No había prácticamente lugar para circular. Esto deja en evidencia las expectativas que tiene el público chapín para el último juego contra Surinam. El equipo de Stanley Menzo saldrá al campo sin la presión de los aficionados guatemaltecos.