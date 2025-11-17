Es tendencia:
Haití vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf: ¿A que hora juegan y como ver el partido bisagra del Grupo C rumbo al Mundial 2026?

Toda la información sobre el partido entre Haití vs Nicaragua por las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Haití vs. Nicaragua: Eliminatorias Concacaf
Haití vs. Nicaragua: Eliminatorias Concacaf

Llega un partido trascendental para la Selección de Haití en las Eliminatorias Concacaf ante la Selección de Nicaragua en busca de un boleto al Mundial de 2026.

Con una Nicaragua ya eliminada, desde Haití mantienen la concentración en sacar el partido adelante para conseguir un boleto al próximo Mundial, sin embargo, también deberán esperar el resultado entre Costa Rica y Honduras.

¿Cuándo juega la Selección de Haití vs. Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Haití y Nicaragua juegan el martes 18 de noviembre de 2025 desde el Estadio Ergilio Hato a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Haití vs. Nicaragua? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Este encuentro de Eliminatorias al Mundial 2026 entre Haití y Nicaragua será transmitido en suelo nicaragüense por NicaSports (Tigo canal 558, IBW canal 7 y Casavisión canal 73).

Haití vs. Nicaragua: ¿Quién es el árbitro del partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El guatemalteco Mario Escobar será el encargado de dirigir el Haití vs. Nicaragua por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Haití vs. Nicaragua: últimos resultados

09/10/25 | Nicaragua 0-3 Haití | Eliminatorias Concacaf

08/06/21 | Haití 1-0 Nicaragua | Eliminatorias Concacaf

20/06/19 | Nicaragua 0-2 Haití | Copa Oro

17/11/18 | Nicaragua 0-2 Haití | Concacaf Nations League

Haití vs. Nicaragua: Altas, bajas, lesionados

Haití sufrirá la ausencia de Danley Jean Jacques, pieza clave del Philadelphia Union y titular indiscutible en todas las Eliminatorias. El jugador quedó suspendido tras alcanzar el límite de tarjetas amarillas.

¿Cómo llega Haití? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Haití llega con los ánimos arriba tras vencer (1-0) ante Costa Rica. Y ahora buscará la clasificación al Mundial de 2026 con un triunfo ante Nicaragua. Aunque deberá esperar el resultado entre ticos y catrachos.

¿Cómo llega Nicaragua? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Por otro lado, Nicaragua buscará arruinarle la fiesta a la Selección de Haití, tomando en cuenta que los nicaragüenses ya están eliminados y no tienen nada que perder.

