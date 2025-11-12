Dónde ver Guatemala vs. Panamá en Estados Unidos: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A

Guatemala y Panamá se juegan puntos de oro en la recta final del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Con una tabla apretadísima y sólo un boleto directo en juego (los dos mejores segundos van al repechaje intercontinental), cada detalle cuenta: los chapines quieren hacerse fuertes en un estadio caliente como El Trébol y los canaleros llegan invictos en la fase final. La noche de Ciudad de Guatemala promete un ambiente eléctrico.

Guatemala vs. Panamá: ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido en Estados Unidos?

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025.

Jueves 13 de noviembre de 2025. Hora de inicio: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT.

9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT. Sede: Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala.

Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala. Streaming en USA: Paramount+ (inglés) y Peacock / Telemundo Deportes Ahora (español).

¿Quién es el árbitro de Guatemala vs. Panamá?

El mexicano César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Guatemala y Panamá, acompañado por los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra. Katia Itzel García oficiará de cuarta árbitra, mientras que Guillermo Pacheco y Óscar Macías estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente.

¿Cómo llega Guatemala al partido contra Panamá?

La Selección de Luis Fernando Tena suma cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota. En la última ventana, igualó 1-1 en su visita a Surinam (gol de Darwin Lom y empate de Virgil Misidjan al 90’+4) y luego ganó 1-0 en El Salvador con tanto de Óscar Santis, cortando la “maldición” del Cuscatlán.

ver también Todo Panamá consternado por la noticia de Michael Amir Murillo que puede dejar a Thomas Christiansen sin Mundial 2026: “Baja importante”

Así, revirtió el golpe del debut (0-1 en casa, precisamente ante La Selecta de Bolillo Gómez) y encadenó tres partidos sin perder (había igualado 1-1 en Panamá) para volver a meterse en la pelea por el liderato del grupo. En el global, marcó tres goles y recibió la misma cantidad en cuatro partidos: equipo corto, aplicado, que rara vez se desordena.

¿Cómo llega Panamá al partido contra Guatemala?

La Roja de Thomas Christiansen llega invicta y con números de equipo relativamente maduro: apenas dos goles en contra y tres a favor. El camino: 0-0 en Surinam en el estreno, 1-1 en casa ante Guatemala, triunfo 0-1 en el Cuscatlán frente a El Salvador con tanto de José Fajardo y rescató un agónico 1-1 con Surinam en el Rommel Fernández gracias a Ismael Díaz. El patrón es claro: orden atrás, buen balón parado y pegada —aunque sigue errando muchos goles— en momentos límite. Eso sí, ha dejado puntos en casa.

Publicidad

Publicidad

Carrasquilla traslada la pelota, rodeado por José Pinto y Aaron Herrera, en el empate 1-1 del pasado 8 de septiembre. (Foto: EFE)

Historial entre Guatemala y Panamá

Últimos cruces oficiales:

Panamá 1–1 Guatemala (Eliminatorias, 8 de septiembre de 2025)

Guatemala (Eliminatorias, 8 de septiembre de 2025) Guatemala 0–1 Panamá (Copa Oro, 20 de junio de 2025)

Panamá (Copa Oro, 20 de junio de 2025) Panamá 3–0 Guatemala (Liga de Naciones, 17 de octubre de 2023)

Guatemala (Liga de Naciones, 17 de octubre de 2023) Guatemala 1–1 Panamá (Liga de Naciones, 10 de septiembre de 2023)

Panamá (Liga de Naciones, 10 de septiembre de 2023) Guatemala 1–1 Panamá (Amistoso, 12 de marzo de 2023)

Publicidad

Serie histórica: Panamá lidera el historial global (17 triunfos vs. 13 de Guatemala, 12 empates), incluyendo los duelos por Eliminatorias Concacaf. La última vez que los chapines le pudieron ganar en dicho torneo fue el 17 de agosto de 2005, cuando remontaron 2-1 con el gol de Gonzalo Romero camino al Mundial de Alemania.