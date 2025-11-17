La Selección de Costa Rica tiene muy complicada su clasificación al Mundial 2026. La Tricolor necesita derrotar a Honduras y que Nicaragua, a la cual le cuestan los partidos fuera de Managua, le saque al menos un empate a Haití para alcanzar el primer puesto.

De esta manera, el equipo comandado por el Piojo Herrera tendría su lugar en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, no será para nada sencillo, ya que la H también quiere su lugar en el Mundial.

En la previa de la definición final de las Eliminatorias, la Concacaf hizo referencia al partido que puede dejar a Costa Rica fuera de la competencia más importante a nivel selecciones.

ver también ¿Qué pasa si Costa Rica gana, empata o pierde ante Honduras en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

El mensaje de Concacaf que lamenta Costa Rica por un lugar en el Mundial 2026

La confederación recordó en sus redes sociales lo que el juego del pasado jueves entre Haití y Costa Rica. Y es que si La Sele triunfaba, hoy estaría en el primer lugar y le alcanzaría tan solo con un empate frente a Honduras para clasificar al Mundial 2026.

“Qué noche la de Placide. Seis tiros recibidos, seis salvadas“, escribió la Concacaf sobre el portero de la Selección de Haití que amargó a Costa Rica en la clasificación a la justa mundialista del próximo año.

Este martes, todos los partidos de Eliminatorias Concacaf irán al mismo horario (7:00 pm de Centroamérica y 8:00 pm de Panamá). La Sele recibirá a Honduras en el Estadio Nacional con la necesidad de triunfar, pero también dependerá de lo que pase en Curazao entre Haití y Nicaragua.

