Dónde nacieron los 14 jugadores “extranjeros” que tiene Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde formó una selección con jugadores "extranjeros" y aquí te contamos donde nacieron los rivales de Argentina.

Cabo Verde jugará este viernes ante Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en uno de los partidos más importantes de su historia. Los Tiburones Azules disputan por primera vez una Copa del Mundo y llegan a la etapa eliminatoria con una particularidad fuerte dentro de su plantel.

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De los 26 convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026, 14 nacieron fuera del país. La mayoría llegó al fútbol desde Europa, especialmente desde Países Bajos, Francia y Portugal, aunque también aparecen casos nacidos en Irlanda y Estados Unidos.

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El dato ayuda a entender cómo se construyó esta selección histórica. Cabo Verde, un país de población reducida y fuerte tradición migratoria, armó un equipo competitivo combinando futbolistas nacidos en el archipiélago con otros formados en ligas europeas, pero vinculados al país por raíces familiares.

Cabo Verde, una selección marcada por la diáspora

La presencia de futbolistas nacidos fuera del país no es una casualidad. Cabo Verde tiene una diáspora muy grande, principalmente en Europa, y esa realidad también se trasladó al fútbol.

Muchos jugadores del actual plantel crecieron en países con comunidades caboverdianas fuertes. Se formaron en academias y clubes europeos, compitieron en ligas de mayor desarrollo y luego eligieron representar a la selección de sus raíces.

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Ese fenómeno fue clave para que Cabo Verde alcanzara un logro histórico: jugar por primera vez un Mundial y meterse, además, en los dieciseisavos de final. El equipo no solo depende de los futbolistas nacidos en el archipiélago, sino también de una red de talento repartida por distintos países.

Los países donde nacieron los jugadores de Cabo Verde

El país extranjero con mayor presencia en la convocatoria es Países Bajos, donde nacieron varios nombres importantes del plantel. Allí aparecen futbolistas como Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Deroy Duarte, Laros Duarte, Sidny Lopes Cabral y Dailon Livramento.

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Francia también tiene peso en la lista, con jugadores como Logan Costa, Steven Moreira y Willy Semedo. Portugal, por su vínculo histórico, cultural y migratorio con Cabo Verde, también aporta nombres: Wagner Pina, Telmo Arcanjo y Hélio Varela.

Además, hay dos casos particulares dentro de la convocatoria: Roberto “Pico” Lopes, nacido en Irlanda, y CJ dos Santos, nacido en Estados Unidos.

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Los 14 jugadores de Cabo Verde que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Cabo Verde convocados al Mundial 2026 que nacieron en el extranjero:

CJ dos Santos — Estados Unidos

— Estados Unidos Roberto “Pico” Lopes — Irlanda

— Irlanda Logan Costa — Francia

— Francia Steven Moreira — Francia

— Francia Willy Semedo — Francia

— Francia Wagner Pina — Portugal

— Portugal Telmo Arcanjo — Portugal

— Portugal Hélio Varela — Portugal

— Portugal Sidny Lopes Cabral — Países Bajos

— Países Bajos Jamiro Monteiro — Países Bajos

— Países Bajos Garry Rodrigues — Países Bajos

— Países Bajos Deroy Duarte — Países Bajos

— Países Bajos Laros Duarte — Países Bajos

— Países Bajos Dailon Livramento — Países Bajos

Los 12 jugadores de Cabo Verde que nacieron en el país

La otra parte del plantel está compuesta por futbolistas nacidos en Cabo Verde. Son 12 jugadores dentro de la lista mundialista y representan la base local de una selección que mezcla experiencia, identidad y recorrido internacional.

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Vozinha

Márcio Rosa

Stopira

Diney Borges

Kelvin Pires

João Paulo

Kevin Pina

Jovane Cabral

Yannick Semedo

Nuno da Costa

Gilson Benchimol

Ryan Mendes

Entre ellos aparecen nombres de peso para la historia reciente del seleccionado. Vozinha, Stopira y Ryan Mendes, por ejemplo, forman parte de una generación muy identificada con el crecimiento internacional de Cabo Verde.

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Por qué Cabo Verde tiene tantos jugadores nacidos en el extranjero

La explicación está en la historia migratoria del país. Durante décadas, muchas familias caboverdianas se instalaron en países como Portugal, Países Bajos, Francia, Estados Unidos e Irlanda. Sus hijos crecieron allí, se formaron futbolísticamente fuera del archipiélago y luego tuvieron la posibilidad de jugar para Cabo Verde.

Esa conexión terminó siendo decisiva para el salto competitivo de la selección. Cabo Verde no tiene la estructura ni el volumen de futbolistas de las grandes potencias africanas, pero encontró en su diáspora una forma de ampliar su base de talento.

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El resultado está a la vista: una selección que llegó por primera vez al Mundial, superó la fase de grupos y ahora enfrentará a Argentina en una instancia histórica.

Cabo Verde vs. Argentina, una cita histórica para los Tiburones Azules

El partido ante Argentina marca un nuevo capítulo para Cabo Verde. Del otro lado estará una de las grandes candidatas al título, con Lionel Messi como figura central y con el peso de una selección acostumbrada a jugar instancias decisivas.

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Para Cabo Verde, el desafío será enorme, pero también representa una oportunidad única. Su plantel, construido entre el archipiélago y la diáspora, ya hizo historia al llegar al Mundial 2026. Ahora buscará dar otro golpe ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

La particularidad de sus 14 futbolistas nacidos fuera del país no le quita identidad al equipo. Al contrario: explica cómo Cabo Verde logró transformar su historia migratoria en una fortaleza deportiva.

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